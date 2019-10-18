ميسي يرفض عقدًا مدى الحياة مع نادي برشلونة

أكد ليونيل ميسي قائد برشلونة وهدافه التاريخي أن النادي عرض عليه عقدًا مدى الحياة، لكنه رفض ذلك رغم التأكيد على بقائه في النادي حتى نهاية مسيرته.

وقال ميسي البالغ عمره 32 عامًا في مقابلة مع إذاعة ”مترو“ الأرجنتينية اليوم الجمعة: ”صحيح برشلونة اقترح عقدًا مدى الحياة، لكنني قلت لا أريد عقدًا يربطني“.

وأضاف: ”أريد أن أكون على ما يرام لمواصلة اللعب والقتال من أجل هدف، أريد أن أكون هنا لمدى الحياة ولكن ليس بعقد“.

وتابع: ”في الوقت الذي تحدثوا (برشلونة) فيه عن عقد مدى الحياة، كما فعلوا مع إنيستا. كان ردي هو أنني لا أريد عقدًا يربطني لأنني لا أعرف ما سيحدث في المستقبل. لا أريد البقاء إذا لم أكن على ما يرام. أريد أن أواصل القتال من أجل هدف، وليس من أجل عقد. لهذا السبب لم يعجبني. لكن سأبقى حياتي كلها هنا“.

وتحدث ميسي أيضًا عن علاقته بكريستيانو رونالدو قائلًا: ”التنافس معه كان جيدًا ومباريات الكلاسيكو كذلك كانت لها خصوصية وقدر البطولة كذلك“.

وعن عودة نيمار إلى برشلونة قال: ”أتحدث كثيرًا مع نيمار. لا يزال معنا على مجموعة واتس آب التي تضم لويس سواريز أيضًا. قضية نيمار معقدة. من الصعب الخروج من هناك (من باريس سان جيرمان) والعودة، بسبب طريقة رحيله“.

ميسي يرغب في الرحيل

وقال ميسي قائد برشلونة حامل لقب الليغا في وقت سابق إنه فكر في الرحيل عن النادي الكتالوني عندما خضع للتحقيق بتهمة التهرب الضريبي في 2013، قائلًا إنه شعر ”بمعاملة سيئة“ في إسبانيا.

وأُدين ميسي، الذي يلعب في برشلونة منذ أن كان عمره 13 عامًا وبات الهداف التاريخي للنادي، ووالده خورخي في 2016 بالاحتيال على الحكومة الإسبانية في ضرائب قيمتها 4.2 مليون يورو (4.61 مليون دولار) بين عامي 2007 و2009، فيما يتعلق بإيرادات جناها من حقوق صورته.

وقضت محكمة بحبس ميسي لمدة 21 شهرًا؛ بسبب التهرب الضريبي وفرضت عليه دفع غرامة قدرها مليونا يورو.

ولم يدخل ميسي السجن بعد استبدال عقوبة الحبس بغرامة قدرها 250 ألف يورو.

وفي إسبانيا، فإن المتهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام إدانة سابقة يسمح لهم بعدم تنفيذ أي عقوبة تقل عن عامين.

وخضع ميسي للتحقيق لأول مرة عام 2013، حيث بدأت سلسلة من قضايا الاحتيال الضريبي ضد كبار لاعبي كرة القدم في إسبانيا بينهم رونالدو وخافيير ماسكيرانو ومارسيلو.