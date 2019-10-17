ليونيل ميسي يرفض نصيحة كريستيانو رونالدو

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد نادي برشلونة الإسباني، نصيحة منافسه، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بالرحيل عن النادي الكتالوني.

وأجرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، حوارًا شيقًا مع ميسي، تحدث فيه عن عديد الأمور التي تخص برشلونة وأندية أخرى.

وجاء في الحوار:

كريستيانو رونالدو وإبراهيموفيتش يدافعان عن نفسيهما، بينما أنت لا تفعل ذلك. لماذا؟

ميسي: أفضّل أن يتحدث الناس عنّي، أعرف من أنا وماذا فعلت وما يمكنني تقديمه، لكنني أحتفظ بذلك لنفسي، ويمكن للجماهير أن يكون لهم رأيهم.. لا أحب أن أتحدث عن نفسي، بل عن المجموعة“.

– هل ترى نفسك بمرور الوقت تتطور لتصبح لاعب وسط؟

ميسي: لا أعرف، هذا يعتمد على كيفية سير الأمور، والآن عادة ما أتوغل إلى العمق في الملعب لكي استقبل الكرة، واربط اللعب مع خط الوسط، ولا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل“.

– هل لديك فكرة عن المدة المتبقية لك في الملاعب؟

ميسي: ”سأكتشف ذلك بمرور الوقت، وحينها سأكون أول من يعلن أنني لست قادرًا على الاستمرار.. بمرور السنين سأجد هذا القرار“.

– هناك جدل في ألمانيا حول الأفضل بين مانويل نوير ومارك آندري تير شتيغن، ما رأيك؟

ميسي: ”إنهما حارسان عظيمان، يقرآن المباراة بشكل جيد جدًا، ويمكنهما اللعب بالقدم مثل لاعبي الوسط، وسريعان جدًا أيضًا“.

وأضاف ”أعرف شتيغن جيدًا ويمكنني التحدث عنه، لكني لا أرى تدريبات نوير، ولا أشاهد مبارياته عادة، لكنني أعتقد بشكل عام أنهما متشابهان“.

– لم تشارك في عدة مباريات بسبب الإصابة، هل تشعر بأن جسدك يحتاج مزيدًا من الراحة؟

ميسي: ”إنه أمر صعب لأن عقلي بخير، أعتقد أنني أبلغ من العمر 25 عامًا، ويمكنني الاستمرار في تقديم نفس الأشياء كما كنت من قبل“.

وتابع ”لكن الجسد يحكم، وهناك ظروف يجب أن أكون فيها أكثر حذرًا من ذي قبل، ويجب التكيف معها والإعداد بشكل مختلف للتدريب والمباريات“.

– ما الفارق بين برشلونة غوارديولا والحالي؟

ميسي: ”في الحقيقة لقد مضى وقت طويل، وهناك العديد من اللاعبين الجدد، أعتقد أن لدينا فقط 3 أو 4 لاعبين من تلك الحقبة، والفريق يتحول ويتكيف مع اللاعبين الموجودين لدينا في كل موسم“.

– ما هي أفضل صفات فرينكي دي يونغ، وكيف تتفاهم معه في الملعب؟

ميسي: ”لقد كان من السهل عليه التكيف مع الفريق؛ لأنه أتى من فلسفة مماثلة في أياكس، حيث نشأ بنفس الفكر وطريقة اللعب.. هو يحب امتلاك الكرة وتقديم تمريرات قصيرة، وبين الخطوط، إنه لاعب كرة قدم متكامل“.

– لماذا يصعب التغلب على مدافع مثل فيرجيل فان دايك؟

ميسي:“هو مدافع يعرف كيف يتحكم في التوقيت، وينتظر الوقت المناسب للتدخل على المهاجم، وهو سريع وضخم للغاية، لكنه يتمتع بخفة الحركة أيضًا.. إنه مثير للإعجاب في الدفاع والهجوم، لأنه يسجل الكثير من الأهداف“.

– رونالدو يوصيك بترك برشلونة والبحث عن ألقاب في دوريات أخرى كما فعل، هل تستمع إليه؟

ميسي: ”الجميع يبحثون عن أهدافهم وتجاربهم، لم أكن بحاجة أبدًا للرحيل عن أفضل نادٍ في العالم، برشلونة، حيث أستمتع بالتدريب والمباريات والمدينة، وديناميكية النادي كاملة جدًا“.

وأردف ”كنت دائمًا على يقين بتحقيق الأهداف في هذا النادي، بدلًا من البحث عنها في أي نادٍ آخر“.

– هل فوجئت بإنتر ميلان مع كونتي؟

ميسي: ”لم أُفاجأ، لأننا كنا نعلم ما سنراه، تابعتهم في الدوري الإيطالي حيث ظهروا بشكل جيد جدًا، يقاتلون يوفنتوس وهو أمر ليس سهلًا.. درسناهم قبل مواجهتهم، وعرفنا أنهم فريق منظم للغاية وخصم صعب“.

– رغم فوزك بكل شيء إلا أن جائزة بوشكاش استعصت عليك، كيف ترى الأمر؟

ميسي: ”أقول دائمًا إن الجوائز الفردية ليست هدفي، سواء الأفضل أو الكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي“.

وأضاف ”جائزة أفضل هدف في العام (بوشكاش)، إذا حصلت عليها فلا بأس، وإذا حدث عكس ذلك فكل شيء على ما يرام“.

– ما رأيك في هدف دانيال زوري الذي تُوِّج بجائزة بوشكاش هذا العام؟

ميسي: ”كان هدفًا جيدًا جدًا، بتسديدة عالية في الهواء.. لقد كانت جائزة مستحقة له“.