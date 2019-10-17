تقارير: ديسمبر المقبل الموعد الجديد للكلاسيكو

قالت إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية إن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني ستتخذ اليوم أوغدًا قرارًا بشأن موعد مباراة برشلونة وريال مدريد من الليغا.

وكانت المباراة مقررة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي لكن الوضع المشتعل في كتالونيا بعد صدور أحكام بحبس تسعة قادة سياسيين يطالبون باستقلال الإقليم حال دون إقامتها في الموعد السابق وفي كامب نو.

وذكرت صحيفة AS أن الموعدين المقترحين للمباراة، هما: الرابع و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل في كامب نو وفقًا لمعلومات ”كادينا سير“.

ومع ذلك ، يبدو أنه من المرجح اختيار يوم 18 ديسمبر/كانون الأول نظرًا لأن مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة ستقام في الأول من الشهر ذاته وبناء عليه سيتعين على برشلونة مواجهة منافسيه الرئيسين على اللقب خلال أربعة أيام فقط وهذا لن يقبل به النادي الكتالوني.

ولا تسمح لائحة الليغا بتغيير ملعب المباراة واستبدال مباريات الدور الأول بالثاني، وهذا ما حال دون إقامة المباراة في موعدها الأصلي في استاد سانتياغو برنابيو في مدريد.

ومن جانبه ، أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم برشلونة وريال مدريد بتقديم ردهما يوم الخميس لاتخاذ القرار النهائي خلال 24 ساعة فقط.

أزمة سياسية

واندلعت اشتباكات بين المحتجين المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا وشرطة مكافحة الشغب في وسط مدينة برشلونة الإسبانية ضمن احتجاجات متوترة على حكم المحكمة العليا بسجن تسعة من قادة الانفصال بسبب محاولة للاستقلال في 2017.

وتسبب الإعلان عن أحكام السجن في احتجاجات كبيرة بالإقليم وفوضى في مطار البرات في برشلونة وإلغاء عشرات الرحلات الجوية واشتباكات بين الشرطة ومحتجين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة اعتقلت 51 شخصًا، بينما أصيب 125 في الاشتباكات.

وقضت المحكمة العليا الإسبانية يوم الاثنين بسجن تسعة من زعماء الانفصاليين في الإقليم ما بين تسع و13 سنة بتهمة التحريض على التمرد لدورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال عام 2017. وأدين ثلاثة آخرون بتهمة العصيان ولم تصدر بحقهم أحكام بالسجن.

وأدان نادي برشلونة الأحكام يوم الاثنين وقال في بيان ”السجن ليس الحل“ كما شارك بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإدانة عبر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضرم محتجون النار في حاويات للقمامة وصناديق من الورق المقوى في شوارع وسط برشلونة، بما في ذلك الشوارع التجارية الفاخرة التي تضم بعضا من أهم متاجر المدينة.

وقال خوسيب بوريل القائم بعمل وزير خارجية إسبانيا إن مسألة السعي لاستقلال إقليم كتالونيا لم تنته بإصدار أحكام بالسجن على تسعة من زعماء الانفصاليين، داعيًا إلى الحوار في إطار الدستور.

وأضاف بوريل أن السعي للاستقلال أحدث انقسامًا بين سكان كتالونيا. وقال ”أمس واليوم وغدًا، لا يزال (الأمر) مشكلة سياسية يتعين حلها… حل المشكلة السياسية ليس مهمة القضاة“.

في غضون ذلك، قال النائب السابق لرئيس إقليم كتالونيا أوريول جونكيراس، والذي حصل على أطول حكم بالسجن، إن سجن زعماء الانفصاليين لدورهم في محاولة الاستقلال الفاشلة سيزيد من قوة الحركة الاستقلالية في الإقليم وإن إجراء استفتاء آخر أمر حتمي.