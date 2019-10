ريال مدريد وبرشلونة يتفقان على موعد مباراة الكلاسيكو

أنهى ناديا برشلونة وريال مدريد، الجدل حول الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، بعدما أعلنت لجنة المسابقات تأجيل المباراة التي كان من المقرر أن تقام يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نوز

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: ”ردًا على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني بتأجيل المباراة التي كانت مقررةً يوم السبت 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبناءً على منح لجنة المسابقات، الناديين فرصة الاتفاق على موعد جديد للمباراة، فإن ريال مدريد يعلن أن الموعد المقترح من الناديين هو 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل“.

وكان من المفترض أن تقام المباراة، يوم 26 أكتوبر، لكن الوضع المشتعل في كتالونيا بعد صدور أحكام بحبس 9 قادة سياسيين يطالبون باستقلال الإقليم، قد يحول دون إقامتها في الموعد السابق على ملعب كامب نو.

ووافق الاتحاد الإسباني على تأجيل الكلاسيكو اليوم الجمعة مشيرًا إلى أن القرار متروك للناديين للاتفاق على موعد جديد للمباراة خلال مهلة تمتد حتى يوم 21 من الشهر الجاري، وفي حال عدم الاتفاق ستحدد لجنة المسابقات الموعد الجديد.

وقد أعلن برشلونة في وقت سابق اقتراحه إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل.

وقال برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي: ”نقل النادي خلال اجتماع الأمس إلى لجنة المسابقات أننا نرفض خوض المباراة على ملعب سانتياعو برنابيو، وهو الاقتراح الذي قدمته رابطة الليغا“.

وأضاف ”رغبة النادي هي لعب الكلاسيكو في كامب نو يوم 26 أكتوبر الجاري كما هو مخطط له، وقد تم إبلاغ لجنة المسابقات بذلك“.

وتابع ”يثق النادي بشكل تام في موقف أعضائه ومشجعيه الذين يعبرون دائمًا عن أنفسهم بأسلوب مثالي في كامب نو“.

وواصل ”عقب قرار لجنة المسابقات بتأجيل الكلاسيكو لظروف استثنائية، وبما أن اللجنة تطلب من الأندية تحديد موعد جديد للمباراة قبل يوم الإثنين، فإن النادي سيقترح إقامتها بتاريخ 18 ديسمبر المقبل“.

وأردف ”يأسف النادي للإزعاج الذي سببه هذا التأجيل للجماهير والداعمين، ويعلم الجميع أنه قام بالفعل بتنشيط إجراءات استرداد الأموال الخاصة بالتذاكر المشتراة، بداية من الإثنين المقبل“.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بعد مرور 8 مباريات، بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

