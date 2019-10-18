زيدان يتحدث عن لقائه المثير للجدل مع بوغبا وتقارير تكشف موقفه من صفقات ريال مدريد المقترحة

نفى الفرنسي زين الدين زيدان أن يكون لقاءه مع مواطنه بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد في دبي قبل أيام تناول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد.

ويسعى زيدان منذ عودته إلى ريال مدريد في فترته الثانية للتعاقد مع بوغبا لكنه فشل في ذلك الصيف الماضي بسبب إصرار النادي الإنجليزي على التمسك بلاعبه.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل لقاء ريال مايوركا يوم السبت في الدوري الإسباني: ”كان لقائي مع بوغبا فرصة نادرة. نحن نعرف بعضنا البعض ونتحدث. وما نتحدث عنه شخصي. إنها محادثة عادية بينه وبيني“.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن زيدان قوله إن هذا اللقاء كان ”عن طريق الصدفة البحتة“ بينما كان يتعافى بوغبا من الإصابة في دبي وسيغيب عن مواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل في أولد ترافورد بسبب إصابة في الكاحل.

وكشفت الصحيفة عن صورة لزيدان مع بوغبا في دبي خلال فترة التوقف الدولية لتزيد التكهنات بشأن انضمام الدولي الفرنسي إلى ريال مدريد.

وزاد الحديث حول اللاعب الدولي الفرنسي وانتقاله لريال مدريد منذ اعترافه برغبته في الرحيل وجاء نشر صورة له مع زيدان في دبي ليتجدد هذا الحديث.

وقال مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، مع اعتراف اللاعب نفسه بأن الوقت قد حان ”لتحدٍ جديد“

لكن مانشستر يونايتد وقف بثبات في مواجهة جهود ريال مدريد للتعاقد مع نجمه، الذي لا يزال أمامه عامين في عقده بالإضافة إلى خيار لتجديد العقد لمدة 12 شهرًا إضافيًا.

وزار زيدان مدينة دبي بالإماراتية للحديث في مؤتمر يتعلق بدمج الذكاء الاصطناعي في صناعة الرياضة وكرة القدم خاصة.

لم يخف زيدان رغبته في ضم بوغبا إلى سانتياغو برنابيو لكن الصفقة فشلت لعدم اقتناع رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالإنفاق الكبير على لاعب خط الوسط.

وغاب لاعب الوسط الفرنسي بوغبا عن 5 من بين آخر 7 مباريات في الدوري لمانشستر يونايتد بسبب إصابة في الكاحل وبعد أن أمضى فترة من فترة التوقف الدولية في التعافي في دبي، وقال مدربه أولي غونار سولشاير إن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لا يزال غير مستعد للعب مع الفريق الأول.

وأضاف سولشاير ”أصيب بول وعاد ويبذل جهدًا كبيرًا. عاد ولعب مباراتين وربما لعب وهو يشعر بألم. خضع لفحص بالأشعة بعد مباراة آرسنال وربما احتاج لعدة أسابيع للراحة ويحدونا الأمل الا يدوم هذا طويلًا لكنه لن يخوض هذه المباراة“.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في مباراتين ضمن أول 8 مباريات في الدوري هذا الموسم ويتقدم بفارق نقطتين فوق منطقة الهبوط في المركز الثاني عشر.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية موقف زيدان من الصفقات المقترحة في خط وسط الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

ويضع مسؤولو ريال مدريد أنظارهم على 4 لاعبين لدعم خط وسط الفريق، يأتي على رأسهم الإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي، ثم الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وفان دي بيك نجم وسط أياكس أمستردام الهولندي.

زيدان يحدد مزايا فابيان

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن زيدان بدأ في الاقتناع بأهمية التعاقد مع فابيان رويز نجم نابولي، ويضعه حاليًا على رأس المطلوبين في النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن عودة داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد المعار إلى آرسنال الإنجليزي، لن يغيّر موقف زيدان من التعاقد مع فابيان رويز.

وتابعت بقولها: ”يرى زيدان أن فابيان يتفوق على سيبايوس في 3 عناصر مهمة للغاية في وسط الملعب، أولها أن فابيان أكثر ديناميكية وحركة من سيبايوس، كما أنه أسرع كثيرًا في التحرك بالكرة وبدون كرة، إضافة إلى أنه يملك ميزة هائلة وهي القدرة والجرأة على التسديد البعيد، على العكس تمامًا من سيبايوس الأكثر بطئًا من حيث إيقاع اللعب، إضافة إلى ضعف قدراته في التسديد بعيد المدى“.

ومضت تقول: ”القرار النهائي بالنسبة لزيدان هو ضرورة التعاقد مع فابيان، والاستغناء عن سيبايوس ببيعه بعد نهاية إعارته إلى آرسنال في يونيو 2020“.

بداية المفاوضات

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل التفاوض مع فابيان لإقناعه بالانضمام إلى الميرينغي في صيف 2020.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي ريال مدريد أجروا اتصالات مع مدير أعمال فابيان رويز وأكدوا لهم جدية العرض المقدّم لنجم وسط نابولي، كي يكون جزءًا رئيسيًا من المشروع المستقبلي للنادي الملكي.

وأكد التقرير أن إدارة ريال مدريد وضعت راتبًا سنويًا مغريًا لفابيان كي يساهم في إقناعه بالرحيل عن نابولي والانضمام إلى الريال، خاصة أن المدرب كارلو أنشيلوتي متمسك باللاعب إلى أقصى درجة، ولا يرغب في رحيله عن نادي الجنوب الإيطالي.

وانتقل فابيان رويز إلى نابولي من نادي ريال بيتيس الإسباني في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو.

ويأتي اهتمام ريال مدريد بضم فابيان في ظل رغبة برشلونة أيضًا في التعاقد مع اللاعب الشاب.

وأصبح اهتمام برشلونة واضحًا للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن سافر إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، إلى إيطاليا لحضور إحدى مباريات نابولي في الدوري الإيطالي، لمراقبة فابيان، وكتابة تقرير شامل عن اللاعب، وتقديمه إلى إدارة البلوغرانا لحسم موقفه.

وتوجد أيضًا أندية إنجليزية ترغب في ضم فابيان، على رأسها ليفربول ومانشستر سيتي.

الكلاسيكو

وعن موعد إقامة مباراة الكلاسيكو قال زيدان: ”نحن سنفعل ما يقوله المسؤولون، إذا اضطررنا للعب يوم 26 أكتوبر الجاري سنلعب، وإذا حدث تغيير سنلعب في الموعد المُحدد“.

وأضاف ”أعلم أن هناك الكثير من النقاش، وأنا كمدرب دوري هو أن أكون جاهزًا في الوقت الذي يتم تحديده“.

وتابع ”لديّ يوم أفضّل اللعب فيه، لكن لن أخبركم به، ونحن نعرف أنه يمكن أن تقام المباراة يوم 7 أو 18 وسنتكيف مع ذلك“.

من جهته قال برشلونة في بيان رسمي: ”“رغبة النادي هي لعب الكلاسيكو في كامب نو يوم 26 أكتوبر كما هو مخطط له، وقد تم إبلاغ لجنة المسابقات بذلك، يثق النادي بشكل تام في موقف أعضائه ومشجعيه الذين يعبرون دائمًا عن أنفسهم بأسلوب مثالي في كامب نو“.

وأكمل ”عقب قرار لجنة المسابقات بتأجيل الكلاسيكو لظروف استثنائية، وبما أن اللجنة تطلب من الأندية تحديد موعد جديد للمباراة قبل يوم الإثنين، فإن النادي سيقترح إقامتها بتاريخ 18 ديسمبر المقبل“.