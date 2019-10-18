سولشاير: أنا الشخص المناسب لإعادة بناء مانشستر يونايتد

يؤمن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بأنه الشخص المناسب لمهمة إعادة بناء الفريق رغم أنه يخوض أسوأ انطلاقة موسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال 30 عامًا.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارين فقط في أول 8 جولات بالدوري الممتاز هذا الموسم وتراجع للمركز الثاني عشر بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وربما سيكون منصب سولشاير في خطر حقيقي إذا نجح الغريم ليفربول في تحقيق 3 نقاط بملعب أولد ترافورد بعد غد الأحد.

وجمع مانشستر يونايتد رصيدًا أقل بـ4 نقاط من رصيده في نفس الفترة بالموسم الماضي مع المدرب جوزيه مورينيو والذي فقد منصبه في ديسمبر كانون الأول لكن سولشاير يدعم لاعبيه لاستعادة بريقهم في المباريات المقبلة.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”لم أشعر أبدًا بأن الوظيفة كبيرة جدًا بالنسبة لي. أنا واثق مما نحاول فعله كل يوم“.

وأضاف ”هناك تحسن ولكن الأمر يتعلق بالنتائج والبدء في الفوز بمباريات وتسجيل أهداف. نحتاج لصنع فرص أكبر لأننا نلعب بتماسك في الدفاع“.

”لم نغامر بشكل كاف. عند مشاهدة أفضل الفرق نرى مخاطرة أكبر في اللعب“.

وأقر سولشاير بأن الفريق يمضي في مشروع طويل الأجل ويحتاج لفترتي انتقالات على الأقل لبناء تشكيلة قادرة على المنافسة على الألقاب.

وتابع ”اتخذنا بعض القرارات التي ربما تضرنا على المدى القصير لكننا نعرف أنها تفيدنا على المدى البعيد وهذا جزء من الخطة“.

وتابع ”النتائج هي الأهم ويمكننا التقدم للأمام بشكل أسرع إذا حققنا نتائج جيدة مصحوبة بأداء جيد وأنا متأكد من تحقيق ذلك“.

واستبعد سولشاير الحارس ديفيد دي خيا ولاعب الوسط بول بوغبا من التشكيلة التي ستواجه ليفربول بسبب الإصابة بينما يعود المدافعان آرون وان-بيساكا ولوك شو للقائمة. وتعرض دي خيا لمشكلة عضلية مع إسبانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام السويد يوم الثلاثاء وأظهرت الفحوص أنه لا يعاني من إصابة خطيرة.

وقال سولشاير: ”عندما شاهدت المباراة اعتقدت أنه لن يلعب حتى فترة التوقف المقبلة لأننا واجهنا بعض الإصابات العضلية التي تدوم طويلًا لكنها ليست إصابة سيئة كما كنا نخشى“.