إد وودوارد يقدم الدعم لسولشاير قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

قال إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إن الحديث عن اتخاذ إدارة لا تنتمي لكرة القدم، قرارات مصيرية للفريق الإنجليزي، يعد إهانة للشياطين الحمر.

ووجهت انتقادات واسعة لمانشستر يونايتد؛ بسبب استراتيجية انتقالات الفريق في الصيف، عندما رحل 6 لاعبين سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة، مقابل التعاقد مع 3 بمجموع 145 مليون جنيه إسترليني.

ولم يعزز مانشستر يونايتد، صاحب المركز الـ 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز، خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز في الصيف.

وأوضح المدرب أولي جونار سولشاير، أن الفريق ”يفتقر للاعب أو اثنين“، وسط توقعات بضم لاعبين جدد في الشتاء.

وقال وودوارد: ”هناك خرافة أننا أشخاص لا ننتمي لكرة القدم، أعتقد أن ذلك إهانة للأشخاص الرائعين الذين يعملون في كرة القدم في هذا الفريق“.

ونوه: ”قمنا بتوسيع قسم التوظيف في السنوات الأخيرة، نعتقد أنه يعمل بطريقة مثمرة“.

وأضاف: ”هذا القسم ومدرب الفريق الأول والطاقم المساعد له، هم من يعملون على التعاقد مع اللاعبين واتخاذ القرارات وليس الإدارة. بعض الكشافين يعملون معنا منذ أكثر من 25 عامًا“.

ودافع وودوارد عن سولشاير الذي تعرض لانتقادات بعد بداية مانشستر يونايتد السيئة هذا الموسم.

وقال: ”سولشاير أعاد غرس الانضباط في بيئة كنا نفتقرها في السنوات الماضية“.

وتابع: ”بعد وصول أولي، شاهدنا اللاعبين يلعبون بإيقاع سريع وبسلاسة وتعبير واضح عن أسلوب وفلسفة المدرب“.

وشدد: ”المدرب النرويجي يبني تشكيلة تحترم تاريخ هذا النادي ويجتهد اللاعبون ويحترمون بعضهم البعض. لا يوجد من هو أكبر من هذا النادي“.