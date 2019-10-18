نجم ريال مدريد يبلغ راموس برحيله في يناير.. و4 أندية إيطالية تراقب الموقف

تراقب 4 أندية إيطالية الموقف النهائي لمهاجم نادي ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيز، في ظل التقارير التي تشير إلى رحيله عن الميرينغي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

وقال موقع ”فوكس سبورتس“ إن أندية لاتسيو وروما ونابولي وميلان ترغب في ضم فاسكيز في ميركاتو الشتاء، في ظل عدم اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان على اللاعب، وابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق منذ بداية الموسم.

إحباط فاسكيز

ولعب فاسكيز، البالغ من العمر 28 عامًا، في 8 مباريات هذا الموسم مع ريال مدريد، 6 في الدوري الإسباني، واثنتين في دوري أبطال أوروبا، ووأحرز هدفًا واحدًا، ولم يظهر أساسيًا سوى في مباراتين فقط أمام ليفانتي وأوساسونا.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجمين جدد، يأتي على رأسهم كل من كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي، لتعزيز الجبهة الأمامية للفريق، في ظل المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الصربي لوكا يوفيتش منذ انضمامه إلى الملكي مطلع الموسم الجاري من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

رسالة إلى راموس

وأشار ”فوكس سبورتس“، في تقرير نشره اليوم الجمعة، إلى أن فاسكيز لم يعُد أحد العناصر التي يعتمد عليها زيدان في تشكيلة ريال مدريد، وبالتالي فإن فرص رحيله عن ”سانتياغو برنابيو“ أقوى بكثير من استمراره.

وتابع الموقع بقوله: ”لوكاس فاسكيز لا يريد الاستمرار في ريال مدريد، وبالفعل، وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإنه أبلغ قائد الفريق سيرجيو راموس بغضبه الشديد إزاء موقفه الحالي مع الفريق، ورغبته في الرحيل خلال يناير المقبل“.

وانضم فاسكيز، 28 عامًا، إلى ريال مدريد العام 2015 من نادي إسبانيول مقابل مليون يورو، وشارك في 191 مباراة، وأحرز 22 هدفًا، وصنع 44 أخرى.

وتبلغ القيمة التسويقية لفاسكيز حاليًا 25 مليون يورو، إلا أن ريال مدريد مستعد لبيع اللاعب مقابل 20 مليون يورو حال وصول عرض مناسب.

صفقات مدوية جديدة

وكشفت تقارير صحفية استعداد نادي ريال مدريد لفتح خزائنه على مصراعيها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020، بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد قد أنفق أكثر من 300 مليون يورو على صفقاته في ميركاتو الصيف الماضي، وكان أبرزها البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، إلا أن تلك الصفقات لم يكن لها التأثير الإيجابي المنتظر على أداء الفريق الملكي، وتسببت في إصابة عشاق الميرينغي بخيبة أمل واسعة.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بعد أن فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3، بينما يعاني النادي الملكي أوروبيًا، بعد أن تذيل مجموعته في دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، والتعادل 2-2 مع كلوب بروغ البلجيكي.

وقال موقع ”فوكس سبورتس“ إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يضع آمالًا كبيرة على سوق الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب في ضم 3 صفقات مدوية لصفوف الميرينغي أيًا كانت التكلفة المالية.

وأشار الموقع، إلى أن هناك 3 لاعبين على رأس قائمة المطلوبين في ريال مدريد، وأن إدارة النادي الملكي مستعدة لدفع أي مبالغ لحسم تلك الصفقات، وهي الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، والإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي، والفرنسي كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان، وتصل قيمة صفقات اللاعبين الثلاث إلى 450 مليون يورو.