كشف كواليس تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والموعد الجديد للقمة

ما زال مصير الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي كان مقررًا إجراؤه يوم 26 أكتوبر الحالي وتم تأجيله لم يحسم بشأن موعده النهائي في ظل صراع قوي بين الأندية والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تحديد موعد 18 ديسمبر المقبل موعدًا للمواجهة وهو يوم أربعاء لكن رابطة الدوري الإسباني رفضت الموعد مما دفع لجنة المسابقات لإعطاء مهلة حتى الاثنين القادم لتحديد موعد نهائي للكلاسيكو بعد اتفاق جميع الأطراف.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن موعد 18 ديسمبر القادم حظي بموافقة الفريقين والاتحاد الإسباني لكرة القدم لكن مبررات خافيير تيباس بشأن رفضه للموعد تبقى مقنعة.

وقال تيباس حول الموعد: ”لا يمكن إجراء اللقاء يوم 18 ديسمبر هناك مباريات الكأس وسيتم إهمالها، الأمر سيكون أشبه بصحراء“.

ويرغب تيباس في تجنب الموعد المقترح لأن بيع حقوق النقل التلفزيوني للقاءات الكأس قد يتأثر بوجود الكلاسيكو.

ومن أجل حقوق النقل التلفزيوني فإن رئيس رابطة الدوري الإسباني يرفض لعب الكلاسيكو يوم أربعاء لأنه يؤثر على العقود التي وقعها مع القنوات الناقلة لأهم لقاء في إسبانيا والعالم ويقترح أن يلعب في نهاية الأسبوع من أجل جماهير كرة القدم في العالم خاصة في شرق آسيا.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن رئيس رابطة الدوري الإسباني اقترح يوم السبت 7 ديسمبر لإجراء الكلاسيكو وتقديم مباراتي الفريقين في الجولة 16 من الدوري الإسباني للأربعاء 4 ديسمبر.

ويرتكز مقترح تيباس على أن الفريقين سيلعبان على ملعبيهما مباراتي الجولة 16 حيث يستضيف ريال مدريد فريق إسبانيول ويستضيف برشلونة ريال مايوركا وبالتالي لن يؤثر عليهما في لعب الكلاسيكو وسيستفيدان من نفس فترة الراحة.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة خطط منذ أسابيع لتقديم طلب إلى رابطة الليغا بشأن تأجيل الكلاسيكو لمدة 24 ساعة، مع الحفاظ على توقيت إقامته في الواحدة ظهرًا.

ويعود السبب إلى أن برشلونة سيحصل على راحة أقل بـ 24 ساعة من ريال مدريد قبل المباراة، حيث سيلعب الأول يوم الأربعاء في براج، بينما يرتبط الثاني بخوض لقاء يوم الثلاثاء الذي يسبق الكلاسيكو في تركيا.

وتؤكد مصادر في رابطة الليغا أن برشلونة لم يتقدم رسميًا بهذا الطلب، وأن هذا الأمر كان سيتم الاعتراض عليه.

خلاف رئيس رابطة الدوري وريال مدريد

تحدثت صحيفة ”أس“ عن خلاف بين خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وريال مدريد بشأن الكلاسيكو حيث أكدت مصادر من الرابطة أن ريال مدريد لم يكن معارضًا لنقل اللقاء لملعب سانتياغو بيرنابيو.

وأجرى خافيير تيباس عدة اتصالات مع مدير ريال مدريد خوسي أنخل سانشيز حول تغيير ملعب الكلاسيكو من الكامب نو لسانتياغو برنابيو وتلقى إشارات إيجابية حول المقترح من الفريق الملكي.

لكن ريال مدريد رد على تصريحات الرابطة وأكد أن قرار تغيير مكان اللقاء لم يتم تقييمه بشكل جيد من طرف الرابطة لأن عدة أسباب تجعل نقل اللقاء صعبًا من بينها العدد الكبير من المشجعين الذين قاموا بإجراءات السفر لبرشلونة لمشاهدته.

كما يعتقد ريال مدريد أن نقل الكلاسيكو من برشلونة سينقل عامل المخاطرة لمدريد والتي ستحتضن في نفس نهاية نفس الأسبوع لقاءً مثيرًا يجمع أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وهو لقاء يعرف التوتر بدوره لأسباب سياسية.

محاولة فاشلة من برشلونة وراحة إجبارية للفريقين

حاول برشلونة حتى اللحظات الأخيرة الإبقاء على موعد اللقاء يوم 26 أكتوبر الحالي في الكامب نو لكن لجنة المسابقات رفضت وأصرت على تأجيل اللقاء.

وسيجد الفريقان نفسهما في راحة إجبارية خلال الجولة العاشرة من الدوري الإسباني وسيركز ريال مدريد على لقاء غالاتا سراي التركي في دوري الأبطال والذي كان يسبق اللقاء فيما سيواجه برشلونة سلافيا براغ التشيكي خارج ملعبه وسيعود الفريقان من رحلتين متعبتين للراحة.