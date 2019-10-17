تقرير: تأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد إلى الأربعاء 18 ديسمبر

قررت لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة إلى يوم الأربعاء 18 ديسمبر

وبحسب ”كادينا سير“، فإن لجنة المنافسات قررت تأجيل مباراة الكلاسيكو كامب نو إلى يوم 18 ديسمبر، والتي كان من المقرر أن تلعب يوم السبت 26 أكتوبر

⚽???? ÚLTIMA HORA Informa @manucarreno Competición aplaza el Clásico del Camp Nou para el 18 diciembrehttps://t.co/YDrpNQ5Zci pic.twitter.com/dH3ucMaPKI — El Larguero (@ellarguero) October 17, 2019

وفي وقت سابق، أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الاتجاه لتغيير موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، مشيرًا إلى أنه سيكون من الصعب إقامة القمة يوم 18 ديسمبر.

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم 26 أكتوبر، لكن الوضع المشتعل في كتالونيا بعد صدور أحكام بحبس 9 قادة سياسيين يطالبون باستقلال الإقليم، قد يحول دون إقامتها في الموعد السابق على ملعب كامب نو.

وذكرت صحيفة ”أس“ أن الموعدين المقترحين للمباراة، هما: الرابع و18 ديسمبر المقبل في كامب نو، وفقًا لمعلومات ”كادينا سير“.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن تيباس قوله: ”الكثير من التسريبات ظهرت ويتم نسبها إلى الاتحاد الإسباني، لكنني لا أعتقد أن الاتحاد سيحسم تاريخ المباراة، لأن الجهة المسؤولة عن تحديد الموعد هي لجنة المنافسات، فهناك إجراء مختلف، ونحن في الليغا سنحاول تحديد موعد جديد“.

وأضاف: ”يتحدثون عن تأجيل المباراة لـ18 ديسمبر، ووقتها ستكون هناك مباريات بكأس الملك في ذلك اليوم، وسيتم إهمالها حال أقيم الكلاسيكو، والأمر سيكون أشبه بالصحراء“.

واختتم تيباس: ”لا يمكن إقامة الكلاسيكو في ذلك اليوم، وسنضطر إلى الجلوس وتحديد التاريخ، وآمل أن تحسم لجنة المنافسات هذا الأمر، والاتحاد الإسباني ليس معنيًا بتحديد مواعيد المباريات، ولجنة المسابقات هي من تحددها“.

وعلّق إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة على أزمة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وقال: ”كان هناك اقتراح بنقل مباراة الكلاسيكو، لكننا لم نقبل به، لأننا سنلعب يوم السبت في أيبوروا، والثلاثاء سنسافر إلى براغ، وعلينا احترام جدول المباريات“.

وأضاف: ”ما زالت هناك 9 أيام متبقية على موعد المباراة، وهناك الكثير من الشائعات التي تخرج حولها، ولكننا نتمنى أن تلعب في موعدها وفي ملعبنا“.

وعن الوضع في إقليم كتالونيا، قال: ”ليس جيدًا، الشوارع تمر بوقت عصيب، وهنا يأتي دور السياسيين لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن“.

وتابع فالفيردي: ”أعتقد أن المباراة ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون أي مشاكل، وعلينا الانتظار قليلًا، وفي الموسم الماضي كان هناك حديث حول إقامة مباراة جيرونا في ميامي وفي النهائي لم تلعب هناك“.

وواصل: ”لا أعلم المستفيد من قرار تأجيل الكلاسيكو، على الرغم من فترة الراحة القليلة التي سنحصل عليها بعد مباراة سبارتا براغ في دوري أبطال أوروبا، لكنني أتمنى أن تقام في نفس موعدها“.

وعن جاهزية ليونيل ميسي قال فالفيردي: ”هو بصدد الوصول إلى نسبة 100% من قوته، وعليه العمل ببطء لكي يصل لقمة مستواه، ونأمل أن يساهم في المباريات المقبلة في المزيد من الأشياء“.

وأردف: ”في بداية الموسم مررنا بوقت صعب، وأهم شيء هو أننا تغلبنا على ذلك، ونود الوصول إلى صدارة الليغا، فنحن الآن لسنا على القمة“.

كما تحدث فالفيردي عن طرد لاعبه عثمان ديمبلي أمام إشبيلية، وأوضح: ”تحدثت معه وسألته عمّا قاله للحكم، وهناك فارق بين ما قاله وما فسّره الحكم، وأحيانًا يتم طردك بسبب كلمة تقولها، وفي أوقات أخرى لا تتعرض للطرد رغم همجيتك“.

كاسيميرو

ووافقت المحكمة الرياضية على الاستئناف الذي قدمه نادي ريال مدريد بشأن الإنذار الذي تم إشهاره للاعب البرازيلي كاسيميرو في مباراة فريقه ضد فياريال، وبذلك أصبح لديه 3 بطاقات بدلًا من 4.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“، فإن اللاعب ليس مهددًا بالغياب عن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو؛ لأنه يمتلك 3 بطاقات صفراء في الموسم الحالي، أي أنه ليس في خطر الحصول على بطاقة صفراء ضد ريال مايوركا، وكانت ستغيّبه عن الكلاسيكو.

وقالت المحكمة، في بيانها الرسمي: ”بعد فحص الصور تبين خطأ الحكم في إشهار البطاقة الصفراء، لذلك تم قبول استئناف ريال مدريد، لأن الصور واضحة جدًا“.

وكان لاعب خط وسط ريال مدريد مهددًا بالغياب عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة في لقاء الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليغا يوم الـ26 من الشهر الجاري.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد كان سيعتمد على فيدي فالفيردي بدلًا من كاسيميرو ضد ريال مايوركا لتأمين مشاركة اللاعب البرازيلي في الكلاسيكو.

وكان البرازيلي تلقى البطاقة الصفراء أمام غرناطة في الدقيقة الـ43، بسبب تدخله العنيف على هيريرا لاعب الخصم، وكان من الممكن أن يحصل على البطاقة الحمراء، نظرًا لمشاركته في التحامين في الشوط الثاني مع لاعبي غرناطة.

ويُعد كاسيميرو من أهم اللاعبين في صفوف ريال مدريد، ولن يُخاطر زيدان بغيابه أمام برشلونة، لكي لا يفقد سلاحًا مهمًّا ضد الغريم الكتالوني.

البرازيلي انضم لصفوف ريال مدريد في 2013، ولم يصبح أساسيًّا مع فريقه إلا بعد عودته من فترة إعارة مع بورتو بالدوري البرتغالي.

وشارك كاسيميرو حتى الآن في 204 مباريات مع الفريق الملكي بكل البطولات، وأسهم في تتويجه بـ 4 ألقاب لدوري الأبطال.