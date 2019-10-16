برشلونة يتجنب فيروس إصابات ”يوم الفيفا“

شارك 13 لاعبًا من برشلونة في المباريات الدولية التي أقيمت في الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي رفقة منتخبات بلدانهم الأولى أو المنتخبات تحت 21 سنة، ولم يعد أي لاعب مصاب باستثناء إصابة عضلية لكارليس بيريز رفقة منتخب إسبانيا تحت 21 سنة.

واستفاد برشلونة من الفترة الدولية لتأهيل عدة لاعبين بدنيًا حيث لم يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز والمدافع الإسباني جوردي ألبا والفرنسي صامويل أومتيتي رفقة منتخبات بلدانهم، وتدربوا رفقة بقية اللاعبين في برشلونة تحت قيادة المدرب إيرنيستو فالفيردي ليكونوا جاهزين للمرحلة القادمة.

وشارك عدة لاعبين رفقة منتخبات بلدانهم حيث لعب أغلبهم لقاءين كاملين وقد يسبب الإرهاق لعدد منهم.

ورصدت صحيفة “ سبورت “ مشاركة لاعبي برشلونة في الفترة الدولية.

تير شتيغن

شارك الحارس الألماني في لقاء واحد رفقة منتخب ألمانيا، وكان اللقاء الودي أمام الأرجنتين ولعب 90 دقيقة بينما كان احتياطيًا في لقاء إستونيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

نيلسون سميدو

شارك في 180 دقيقة رفقة المنتخب البرتغالي وكان أساسيًا في الفوز 3-0 أمام لوكسمبورغ حيث ساهم في الهدف الأول وأساسيًا أمام أوكرانيا حيث خسر 2-1 .

كليمونت لينغيت

لعب 180 دقيقة رفقة منتخب فرنسا حيث شارك في الفوز 1-0 أمام إيسلندا والتعادل 1-1 أمام تركيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

فرانكي دي يونغ

لعب 180 دقيقة رفقة المنتخب الهولندي وساهم في الفوز 3-1 أمام إيرلندة الشمالية و 2-1 أمام بيلاروسيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

سيرجيو بوسكيتش

لعب أساسيًا في لقاء منتخب إسبانيا أمام النرويج 90 دقيقة ولم يشارك أمام السويد وتعادل المنتخب الإسباني في اللقاءين 1-1 في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

أنطوان غريزمان

شارك في 180 دقيقة رفقة منتخب فرنسا وساهم في فوز منتخب بلاده على إيسلندا 1-0 والتعادل أمام تركيا 1-1 في تصفيات أمم أوروبا 2020.

فيدال

شارك 180 دقيقة رفقة منتخب التشيلي في لقاءين وديين حيث تعادل المنتخب سلبيًا أمام كولومبيا وفاز على غينيا 3-1، سجل فيدال هدفًا من ضربة جزاء

أرثور ميلو

لعب مع المنتخب البرازيلي لقاءين وديين وشارك في 68 دقيقة أمام السنغال و79 دقيقة أمام نيجيريا وشهد اللقاءين التعادل بنفس النتيجة 1-1 .

إيفان راكيتش

شارك في 74 دقيقة رفقة المنتخب الكرواتي أمام المجر 3-0 وشارك في 45 دقيقة في تعادل منتخب بلاتده 1-1 أمام ويلز في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

اللاعبون الشباب

لم يشارك السنغالي موسى واغي رفقة منتخب بلاده أمام البرازيل وظل في كرسي البدلاء ، بينما لعب أنسو فاتي 11 دقيقة في لقاء منتخب إسبانيا تحت 21 سنة أمام مونتينيغرو، وفي نفس اللقاء لم يشارك كارليس بيريز بسبب إصابة عضلية .

وشارك الفرنسي جان كلير توديبو رفقة المنتخب الفرنسي تحت 20 سنة في لقاءين وديين لعب 90 دقيقة أمام النرويج و4 دقائق أمام السويد.

بينما كان خورخي كوينكا أكثر مشاركة حيث لعب 90 دقيقة رفقة منتخب إسبانيا تحت 21 سنة أمام مونتينيغرو و79 دقيقة أمام ألمانيا.