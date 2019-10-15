راكيتيتش يقترب من الرحيل عن برشلونة في يناير

يفكر لاعب الوسط الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش بقوة في الرحيل عن صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي في معظم المباريات هذا الموسم، رغم أن خياره الأول دائمًا كان البقاء وسط جدران النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة (ماركا) الرياضية الثلاثاء أن راكيتيتش (31 عامًا) أدرك أن دوره تغير في الفريق، وأنه لم يصبح لاعبًا هامًا مثلما كان عليه الأمر خلال الأعوام الماضية، لهذا يخطط لتغيير الأجواء لمعرفته بصعوبة تغيير الوضع داخل البرسا.

وأوضحت الصحيفة أن أندية أوروبية كبرى ترغب في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي، وأبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، كما سبق وطلبت إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع راكيتيتش في 2018، لكنه رفض العرض المغري حينها، بعدما أقنعه المدرب إرنستو فالفيردي بأنه لاعب لا غنى عنه للفريق.

ولا يزال يتبقى عامان في عقد راكيتيتش مع برشلونة، لكنه يرغب في اللعب كأساسي لمواجهة التحديات المقبلة مع منتخب بلاده في يورو 2020 ومونديال 2022 الذي يمكن أن يكون الأخير له، وقد لا يشارك حال استمرار جلوسه على دكة البدلاء لكل من بوسكيتس ودي يونج وآرثر.

تصريحات اللاعب الكرواتي

وكان راكيتيتش قد قال أخيرًا إنه يريد اللعب في النادي الكتالوني، ولا يتواجد داخل البلوغرانا من أجل السياحة أو الاستمتاع فقط بالشواطئ، بالإضافة إلى موقفه من اللعب لمنتخب بلاده بعد الإشاعات التي انتشرت حول تمرده.

ولم يعتمد فالفيردي بشكل كبير على راكيتيتش منذ انضمام فرينكي دي يونغ، وبوجود أرثر وفيدال وبوسكيتس في وسط الملعب.

وقال إيفان في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”أنا في برشلونة لكي ألعب، وليس للاستمتاع بالتنزه في المدينة أو الشواطئ، أنا لست هنا سائحًا“.

وأضاف: ”لا يزال أمامي عامان في عقدي مع برشلونة، ولا يوجد مكان أفضل من اللعب داخل أفضل نادٍ في العالم، لكنني بحاجة للعب“.

وأكمل: ”أريد أن أقاتل من أجل العودة للتشكيل الأساسي، وإفادة الفريق، أشكر من هتف لي وساندني في المدرجات، ولكن إذا لم يتغير شيء فيما هو قادم، سيتعين علينا أن نجلس مع الجهاز الفني لمعرفة وضعي“.

وعن وضعه في المنتخب الكرواتي: ”كان من المؤلم بالنسبة لي أن أقرأ وأستمع إلى أنني لا أريد اللعب لمنتخب كرواتيا، هذا غير صحيح تمامًا، لا أحد لديه رغبة في تمثيل كرواتيا أكثر مني“.