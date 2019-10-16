ميسي: أبطال أوروبا بطولة مميزة.. لكن الدوري الإسباني هو أهم شيء

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته الكبيرة إثر تتويجه بالحذاء الذهبي السادس في مسيرته، اليوم الأربعاء.

وقال ميسي خلال حفل تتويجه: ”أشكر عائلتي والإداريين والفنيين والزملاء، شكرا للويس سواريز وجوردي ألبا اللذين هما هنا معي، اللذين لهما دور أساسي في هذا الفوز بالحذاء الذهبي، على الرغم من أن هذه الجائزة فردية، ولكن هي اعتراف وتقدير لكل زملائي في الفريق، أراكم في المرة المقبلة“.

وعن حلم الجماهير بالفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، شدد النجم الأرجنتيني ”من الواضح أن دوري الأبطال هو شيء مميز، وكل موسم نريد الفوز به، ولكن الدوري هو أهم شيء، الدوري هو ما يجعلك تشعر بالرضا لاحقًا في دوري الأبطال وفي الكأس، نحن في البارسا نهدف للفوز بكل شيء“.

وعن حياته ونظامه الصحي، قال: ”عند النوم، أعطي أهمية كبيرة لوضع الوسادة تحت رأسي، ولكن عندما أستغرق في النوم، مرور شاحنة بجانبي لا توقظني، في منزلي لا أقوم بالأشياء بيدي، أطلب المساعدة دائمًا“.

وأردف: ”أحب أن أرتدي ملابس رياضية أو غير رسمية عندما أخرج، ولكن أحيانًا اضطر لارتداء أزياء رسمية“.

شاهد ردة فعل ماتيو خلال تقديمه الحذاء الذهبي لوالده ميسي (فيديو) https://t.co/UzXoJPfNs7 pic.twitter.com/a1iqaYcVBS — إرم سبورت (@EremSports) October 16, 2019

وسجل البرغوث الأرجنتيني إجمالي 36 هدفًا مع فريقه في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ليحصد إجمالي 72 نقطة وليستحوذ على الجائزة للمرة الثالثة تواليًا والسادسة في مشواره بعد مواسم 2009-10 و2011-12 و2012-13.

ويصبح بذلك ميسي الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة في العالم، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، الذي سبق وأن حصد الجائزة 4 مرات من قبل.

وبعد موسم ولا أروع مع برشلونة في 2019، على صعيد بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، الذي توج به الفريق الكتالوني في الموسم الماضي، قبل جولتين من النهاية، جاءت بداية الموسم الجاري، ليس على ما يرام مع اللاعب الموهوب، لاسيما بعدما تعرض للإصابة، مما أبعده عن الكثير من مباريات الفريق في انطلاق المسابقة.

وتفوق ميسي، الحائز هذا العام على جائزة ”الأفضل“ من الفيفا، للمرة السادسة في مشواره (رقم قياسي)، على كل من الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان) الذي سجل 33 هدفًا (66 نقطة) والإيطالي فابيو كوالياريلا (سامبدوريا) الذي سجل 26 هدفًا (52 نقطة).

ويمتلك ميسي (32 عامًا) أيضًا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة (6 مرات)، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو (4 مرات).

ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في مشواره (فيديو) https://t.co/O99yNDQCHC pic.twitter.com/sWTAGRXOyv — إرم سبورت (@EremSports) October 16, 2019

كما يتوافق نفس اليوم مع أول مباراة رسمية يخوضها ميسي بقميص الفريق الأول لبرشلونة حينما كان عمره 17 عامًا، وذلك قبل 15 عامًا، وتحديدًا حينما نزل بديلًا للبرتغالي ديكو في الدقيقة 82 يوم 16 أكتوبر 2004 في دربي كتالونيا أمام إسبانيول، وذلك في عهد المدرب الهولندي فرانك ريكارد، وكان يرتدي حينها القميص رقم 30.

ومنذ ذلك الحين سطر ميسي تاريخًا من ذهب وأصبح من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ36 لقبًا وسجل 419 هدفًا في الليغا و112 في دوري أبطال أوروبا و68 مع التانغو، ليحرز في الإجمالي 671 هدفًا في 823 مباراة.

وشهد الموسم الماضي تنافسًا على هذه الجائزة بين أكثر من لاعب، منهم ثنائي فريق ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، وكذلك الفرنسي كيليان مبابي، والإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا، مهاجم فريق سامبدوريا الإيطالي، وهدّاف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

ميسي سبق وأن حصل على الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف الدوريات الأوروبية من قبل في مواسم 2009-2010، 2011-2012، 2012-2013، 2016-2017، 2017-2018.