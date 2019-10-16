شاهد ردة فعل ماتيو خلال تقديمه الحذاء الذهبي لوالده ميسي (فيديو)

قدم أبناء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تياغو وماتيو، الحذاء الذهبي لوالدهما، خلال الحفل الذي، أقيم، اليوم الأربعاء، حيث نالها ”البرغوث“ كأفضل هداف في قارة أوروبا للموسم الماضي (2018-19) للمرة السادسة في مسيرته.

وقام ماتيو كعادته ببعض الحركات المضحكة والتي التقطتها العدسات، فيما كان تياغو الأكثر هدوءًا.

وكان ميسي قد قال في حوار إذاعي مؤخرًا عن نجله: ”لقد فقدنا السيطرة على ذلك الولد، أصبح خارجًا عن أيدينا، يضحك الناس على الأمور التي يفعلها لأنها فعلًا مضحكة، إنه عار كامل (يضحك كثيرًا)“.

وسجل البرغوث الأرجنتيني إجمالي 36 هدفًا مع فريقه في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ليحصد إجمالي 72 نقطة وليستحوذ على الجائزة للمرة الثالثة تواليًا والسادسة في مشواره بعد مواسم 2009-10 و2011-12 و2012-13.

Posado en familia con la Sexta Bota de Oro de Leo Messi #LaSextadeMessi pic.twitter.com/Md5PTPO0Tb — MARCA (@marca) October 16, 2019

ويصبح بذلك ميسي الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة في العالم، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، الذي سبق وأن حصد الجائزة 4 مرات من قبل.

وبعد موسم ولا أروع مع برشلونة في 2019، على صعيد بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، الذي توج به الفريق الكتالوني في الموسم الماضي، قبل جولتين من النهاية، جاءت بداية الموسم الجاري، ليس على ما يرام مع اللاعب الموهوب، لاسيما بعدما تعرض للإصابة، مما أبعده عن الكثير من مباريات الفريق في انطلاق المسابقة.

وتفوق ميسي، الحائز هذا العام على جائزة ”الأفضل“ من الفيفا، للمرة السادسة في مشواره (رقم قياسي)، على كل من الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان) الذي سجل 33 هدفًا (66 نقطة) والإيطالي فابيو كوالياريلا (سامبدوريا) الذي سجل 26 هدفًا (52 نقطة).

ويمتلك ميسي (32 عامًا) أيضًا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة (6 مرات)، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو (4 مرات).

كما يتوافق نفس اليوم مع أول مباراة رسمية يخوضها ميسي بقميص الفريق الأول لبرشلونة حينما كان عمره 17 عامًا، وذلك قبل 15 عامًا، وتحديدًا حينما نزل بديلًا للبرتغالي ديكو في الدقيقة 82 يوم 16 أكتوبر 2004 في دربي كتالونيا أمام إسبانيول، وذلك في عهد المدرب الهولندي فرانك ريكارد، وكان يرتدي حينها القميص رقم 30.

ومنذ ذلك الحين سطر ميسي تاريخًا من ذهب وأصبح من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ36 لقبًا وسجل 419 هدفًا في الليغا و112 في دوري أبطال أوروبا و68 مع التانغو، ليحرز في الإجمالي 671 هدفًا في 823 مباراة.

وشهد الموسم الماضي تنافسًا على هذه الجائزة بين أكثر من لاعب، منهم ثنائي فريق ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، وكذلك الفرنسي كيليان مبابي، والإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا، مهاجم فريق سامبدوريا الإيطالي، وهدّاف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

ميسي سبق وأن حصل على الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف الدوريات الأوروبية من قبل في مواسم 2009-2010، 2011-2012، 2012-2013، 2016-2017، 2017-2018.