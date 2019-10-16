رابطة الدوري الإسباني تقدم مقترحًا لبرشلونة وريال مدريد بشأن الكلاسيكو بسبب الاضطرابات في كتالونيا

كشفت تقارير صحفية أن رابطة الدوري الإسباني طلبت من ناديي برشلونة وريال مدريد الموافقة على عكس مباريات الكلاسيكو.

وأشارت التقارير، إلى أن الرابطة اقترحت إقامة الذهاب في الـ26 من أكتوبر في سانتياغو برنابيو، والإياب في كامب نو بسبب الاضطراب في إقليم كاتالونيا هذه الفترة.

وأوضحت صحيفة ”آس“، أن قرار عكس الملاعب في الكلاسيكو، الآن هو بيد لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهي من ستقرر.

فيما قالت الرابطة في بيانها: ”لقد طلبنا من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عكس مكان لعب كلاسيكو الذهاب والإياب، بسبب ظروف استثنائية خارجة عن سيطرتنا“.

وكان نادي برشلونة الإسباني حسم موقفه من تأجيل مباراة كلاسيكو الليغا، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق الـ26 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب كامب نو.

صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أشارت في تقرير لها إلى أن إدارة البلوغرانا لا تفكر على الإطلاق في طلب تأجيل المباراة، وتفضل إقامتها في موعدها المحدد.

– ???? مترجم | هل الكلاسيكو يوم 26 اكتوبر في خطر ؟ لدى الجماهير الإجابة . pic.twitter.com/hdpvSy6qOB — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) October 15, 2019

وأفادت بعض الأنباء بإمكانية تأجيل موعد المباراة، بعد انتشار دعوات لمظاهرات حاشدة في مدينة برشلونة يوم الـ26 من أكتوبر بالتزامن مع موعد المباراة، وذلك بسبب القبض على بعض قيادات إقليم كتالونيا.

وقالت الصحيفة، إن إدارة النادي ترى أن المظاهرات لن تؤثر على أجواء إقامة المباراة بأي طريقة، ولذلك يتجه الرأي داخل قلعة كامب نو إلى عدم التأجيل.

هذا ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا برصيد 18 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة؛ ما سيضاعف من حدة المنافسة في المباراة إذ يسعى البلوغرانا إلى اقتناص الصدارة للمرة الأولى منذ انطلاق الموسم.

???? – شوارع كاتالونيا في فوضى عارمة .

pic.twitter.com/rGKJyV9zsR — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) October 16, 2019

ويتظاهر آلاف الأشخاص في مدينة برشلونة، حيث جرت بينهم والشرطة الإسبانية صدامات، في ثاني يوم من الاحتجاجات، على خلفية قرار المحكمة العليا، حبس تسع شخصيات كتالونية، لدورها في محاولة انفصالية فاشلة لإقليم كتالونيا عن إسبانيا سنة 2017.

وتعهد القادة المؤيدون لاستقلال الإقليم بمواصلة الدفع قدمًا نحو تنظيم استفتاء ثان في كتالونيا، ورمى محتجون زجاجات حارقة على عناصر شرطة مكافحة الشغب، قرب المقرات الحكومية الإسبانية وسط المدينة، فيما ردت الشرطة بضرب محتجين بالهراوات وطرْح بعضهم أرضًا.

وكانت الشرطة تدخلت في النهار لإزالة الحواجز التي وضعها المحتجون وسط عديد الطرقات، وفي محطة قطارات في المنطقة.