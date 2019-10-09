تقرير: تراجع ملحوظ لعدد الأهداف في الدوري الإسباني

اهتمت صحيفة “ آس “ بتراجع عدد الأهداف في الدوري الإسباني الدرجة الأولى بالمقارنة مع المواسم الأربعة السابقة والبطولات الأوروبية الكبرى بعد مرور 8 جولات.

وسجلت في 8 جولات 200 هدف كان آخرها الهدف الرابع لبرشلونة في مرمى إشبيلية وهو الهدف الأول هذا الموسم للهداف التاريخي للدوري الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبالمقارنة مع المواسم الأربعة السابقة ففي موسم 2015-2016 سجلت في 8 جولات 202 هدف و264 هدفًا موسم 2016-2017 و 222 هدف موسم 2017-2018 و214 هدف موسم 2018-2019 .

وحتى على الصعيد الإجمالي للأهداف في الموسم فالتراجع مس الموسمين الأخيرة حيث سجل 1034 هدفًا في موسم 2015-2016 بمعدل بلغ 2،74 هدف وسجل 1118 هدفًا موسم 2016-2017 بمعدل بلغ 2،94 هدف في اللقاء وبدأ التراجع مع موسم 2017-2018 حيث سجل 1024 هدفًا بمعدل بلغ 2،69 هدف وفي الموسم الماضي سجل 983 هدف بمعدل بلغ 2،59 هدف.

وتوقعت الصحيفة أن يتراجع المعدل في المجموع هذا الموسم إلى 2،5 هدف مع عدد من الأهداف لا يتجاوز 950 هدفًا.

وبالمقارنة مع البطولات الكبرى فقد سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 8 جولات 230 هدف وفي الدوري الألماني بعد 7 جولات 205 هدف وفي الدوري الفرنسي بعد 9 جولات 213 هدف وفي الدوري الإيطالي بعد 7 جولات 192 هدف.

وفي الموسم الماضي حل الدوري الإسباني ثالثًا في عدد الأهداف خلف الدوري الإنجليزي الممتاز 1072 هدف والدوري الإيطالي 1019 هدف بينما بلغ عدد الأهداف في إسبانيا 983 هدفًا.

تراجع عدد أهداف الهدافين ورحيل هدافين عن الدوري الإسباني

أرجعت الصحيفة سبب تراجع عدد الأهداف في الدوري الإسباني لتراجع عدد الأهداف المسجلة من طرف عدد من الهدافين بالمقارنة فقط مع الموسم الماضي حيث سجل ميسي 6 أهداف مقابل هدف وأسباس 4 أهداف وأدويريز 5 أهداف.

كما غادر الدوري الإسباني وسام بن يدر سجل الموسم الماضي 5 أهداف دون الحديث عن فقدان الدوري الإسباني صيف 2018 النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سجل في نفس الفترة من الموسم الماضي 4 أهداف مع يوفنتوس.

بينما نزل ستيواني برفقة جيرونا لدوري الدرجة الثانية وكان قد سجل في 8 جولات الموسم الماضي 8 أهداف.

قلة اللقاءات بـ3 أهداف وما فوق

يعتبر الدوري الإسباني من أقل دوريات أوروبا التي تعرف نسبة لقاءات تسجل فيها 3 أهداف أو أكثر حيث تبلغ النسبة 37 في المائة مقابل 77،77 في المائة في الدوري الألماني الدرجة الأولى والذي يحتل المرتبة الأولى.

ويحتل الدوري الإسباني الدرجة الأولى في هذا التصنيف المركز العاشر بين دوريات أوروبا وقبله تأتي دوريات أقل كالدوري البلجيكي والدوري الأسكتلندي والدوري البرتغالي والدوري الروسي والدوري الهولندي.

ومن بين 30 لقاء كان عدد أهدافه 3 أهداف أو أكثر 16 لقاء كان طرفها ريال مدريد أو برشلونة أو فياريال الذي انتهت مقابلة واحدة كان طرفًا فيها بأقل من 3 أهداف.

تساؤلات حول الأسباب

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بطرح عدة أسئلة حول أسباب تراجع الأهداف في الدوري الإسباني الدرجة الأولى أبرزها :

هل هناك هداف جديد في الليغا؟

وإن وجد هل يحسن من المنافسة على صعيد الأهداف؟

لماذا تراجعت الأهداف في الدوري الإسباني؟

هل بسبب غياب المواهب أو تطور الخطط الدفاعية أو كثرة الخطط التكتيكية في اللقاءات؟