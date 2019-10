لن يواجه خطر الإيقاف عن الكلاسيكو.. المحكمة الرياضية تزيل إنذارًا حصل عليه كاسيميرو نجم ريال مدريد أمام فياريال

وافقت المحكمة الرياضية على الاستئناف الذي قدمه نادي ريال مدريد بشأن الإنذار الذي تم إشهاره للاعب البرازيلي كاسيميرو في مباراة فريقه ضد فياريال، وبذلك أصبح لديه 3 بطاقات بدلًا من 4.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“، فإن بذلك، اللاعب ليس مهددًا بالغياب عن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو لأنّه يمتلك 3 بطاقات صفراء في الموسم الحالي، أي أنه ليس في خطر الحصول على بطاقة صفراء ضد ريال مايوركا، كانت ستغيبه عن الكلاسيكو.

وقالت المحكمة، في بيانها الرسمي: ”بعد فحص الصور تبين خطأ الحكم في إشهار البطاقة الصفراء، لذلك تم قبول استئناف ريال مدريد، لأن الصور واضحة جدًا“.

وكان لاعب خط وسط ريال مدريد، مهددًا بالغياب عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في لقاء الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليغا يوم الـ26 من الشهر الجاري.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، كان سيعتمد على فيدي فالفيردي بدلًا من كاسيميرو ضد ريال مايوركا لتأمين مشاركة اللاعب البرازيلي في الكلاسيكو.

Casemiro, who was on 4 yellow cards in La Liga and one away to miss the clasico if he sees a yellow against Mallorca, is now on three. TAD has revoked his yellow against Villarreal after video footage deemed Casemiro's yellow not fair. [marca] pic.twitter.com/kMlMlr1jHx

