أنسو فاتي يشارك رسميًا لأول مرة مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا ضد الجبل الأسود (فيديو)

شارك نجم نادي برشلونة الشاب أنسو فاتي مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا لأول مرة اليوم الثلاثاء، ضد الجبل الأسود في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا.

أنسو فاتي الذي يعتبر من أبرز اللاعبين الصاعدين في العالم خلال الوقت الحالي رغم بلوغه من العمر 16 عامًا فقط، تم استدعاؤه للانضمام إلى منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا الأسبوع الماضي.

ويعد أنسو فاتي ثاني أصغر لاعب يشارك مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا بعمر الـ16 سنة.

حارس الجبل الاسود يمنع هدف محقق لفاتي!!!https://t.co/4zviZZQsrw — @ICN_Video (@icn_video) October 15, 2019

وقال فاتي، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”إنه من الفخر لي أن أكون ضمن صفوف المنتخب، سأقدم كل ما لدي ليكون كل الناس سعداء“.

وتحدث صاحب الـ16 عامًا عن كواليس استدعائه للمنتخب الإسباني، قائلًا: ”كنت في سيارتي لتناول الغداء مع بعض أصدقائي“.

16 años y 350 días. Debuta #AnsuFatismo con el 17 a la espalda // Vía @cuatro pic.twitter.com/3AxJBWdagV — Alberto Pereiro (@AlbertoPereiro) October 15, 2019

وتابع: ”والدي اتصل بي وأخبرني أنه تم استدعائي للانضمام للمنتخب، ذُهلت وسألت والدي عن الوقت الذي يجب عليَّ المغادرة فيه، وأخبرني أنني يجب أن أرحل في ظهر اليوم نفسه“.

وأردف: ”عدت إلى المنزل على الفور وقمت بتغيير ملابسي وذهبت على الفور إلى مدريد“.

وأتم: ”كنت متفاجئًا لأنني لم أتوقع ذلك، أشكر الاتحاد الإسباني لأنه بذل الكثير من الجهود لكي أكون هنا، والآن عليَّ تقديم كل شيء“.

يُذكر أن فاتي حصل على الجنسية الإسبانية، وحصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليكون له الحق في المشاركة مع ”اللاروخا“ بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.