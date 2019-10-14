تقارير: نادي برشلونة يسعى لتحصين أنسو فاتي برفع قيمة الشرط الجزائي في عقده

كشفت تقارير صحفية على أن نادي برشلونة الإسباني، بدأ بالفعل أولى خطواته لتحصين نجمه الشاب أنسو فاتي، خاصة بعد التألق الكبير الذي ظهر عليه اللاعب صاحب الـ16 عامًا، مع الفريق هذا الموسم.

وفقا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن برشلونة يخطط لتجديد عقد فاتي، من أجل حماية اللاعب من الإغراءات التي قد تصل إليه من عمالقة أندية أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة البارسا، ترغب في رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الشاب، والذي يقدر حاليًا بقيمة 100 مليون يورو.

وخاض فاتي مع برشلونة هذا الموسم، 6 مباريات في جميع المسابقات، سجل هدفين وصنع هدفًا، إذ نجح اللاعب الشاب في خطف الأنظار إليه بشدة، رغم تواجد عدد كبير من النجوم داخل فريق البارسا.

منتخب إسبانيا

ويخوض فاتي، حاليًا تدريباته مع منتخب شباب إسبانيا تحت 21 عامًا، استعدادًا لمواجهة مونتينغرو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2021) في المجر وسلوفينيا.

وتم استدعاء صاحب الـ16 عامًا لصفوف ”لا روخا“ بدلاً من زميله في الفريق الكتالوني كارليس بيريز الذي خرج من المعسكر بسبب إصابة عضلية.

وفي حالة مشاركة اللاعب الأسمر مع إسبانيا في مواجهة الثلاثاء، سيكون هذا هو الظهور الرسمي الأول له بقميص منتخبات إسبانيا، وفي هذه الحالة سيكون له فقط حق تمثيل ”الماتادور“، لاسيما وأن اللاعب يحمل جنسية غينيا بيساو.

وبزغت موهبة فاتي مع البلوغرانا هذا الموسم، ودخل تاريخ البرسا بعد أن أصبح أصغر لاعب في تاريخه يسجل في الليغا، حيث إنه خلال 5 مباريات زار الشباك في مناسبتين.

وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة السادسة بست نقاط وبفارق الأهداف أمام مقدونيا الشمالية.

وتستضيف المجر وسلوفينيا بطولة الأمم الأوروبية دون 21 عامًا خلال الفترة من 13 وحتى 27 يونيو/حزيران 2021.

الكلاسيكو

من ناحية أخرى، يستعد برشلونة لاستقبال منافسه التقليدي ريال مدريد بكلاسيكو الأرض 26 أكتوبر، على ملعب ”كامب نو“ ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الليغا.

قبل جولة واحدة على الكلاسيكو الأشهر في العالم بين برشلونة وريال مدريد، يواجه الملكي ضغطاً كبيراً عندما يقع أمام غريمه التقليدي البارسا، خاصة أن الأخير حسم كل المواجهات التي لعبها على أرضه بكل المسابقات خلال الموسم الجاري.

حقق فريق برشلونة الفوز في 4 مباريات خاضها على ملعب ”كامب نو“ هذا الموسم بالدوري الإسباني، حيث فاز على ريال بيتيس (5-2)، فالنسيا (5-2)، فياريال (2-1)، وإشبيلية (4-0)، ثم حقق فوزاً وحيداً على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا 2-1 في دور المجموعات.

يذكر أن فريق برشلونة يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة خلفاً للمتصدر ريال مدريد برصيد 18 نقطة، فيما يحتل المركز الثاني بالمجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط خلفاً لبروسيا دورتموند المتصدر بفارق الأهداف.