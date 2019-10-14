تعرف على ”بيدري“ خليفة إنييستا في نادي برشلونة.. ولماذا فشل انتقاله إلى ريال مدريد؟

لن يكون إنسو فاتي النجم الصاعد الوحيد في صفوف نادي برشلونة الإسباني، الذي يعوّل على مجموعة من الشباب لقيادة البلوغرانا في المستقبل.

وتألق فاتي منذ بداية هذا الموسم مع برشلونة، وأصبح أحد العناصر المؤثرة في تشكيلة إرنستو فالفيردي مدرب البارسا، وحصل على الجنسية الإسبانية، مما يؤهله للمشاركة مع منتخبات الماتادور للناشئين والشباب.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن برشلونة يعوّل أيضًا في المستقبل على لاعبه الشاب ”بيدرو غونزاليس لوبيز“، الشهير بـ“بيدري“، الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي لاس بالماس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

خليفة إنييستا

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن ”بيدري“ يتمتع بقدرات مميزة للغاية، دفعت مسؤولي برشلونة إلى التعاقد معه مطلع هذا الموسم مقابل 5 ملايين يورو، رغم أن عمره لا يزال 16 عامًا.

واتفق ناديا برشلونة ولاس بالماس على أن يلعب ”بيدري“ على سبيل الإعارة في صفوف الأخير، وفي حالة رغب برشلونة في استعادة اللاعب يقوم بدفع 15 مليون يورو إلى لاس بالماس.

وتألق بيدري مع لاس بالماس هذا الموسم، وشارك في 9 مباريات أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا آخر، ونال ثقة المدرب مانويل خيمينيز، ولا يغيب عن التشكيل الأساسي للنادي الذي يرغب في العودة مرة أخرى إلى الدوري الإسباني، الليغا، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس، في ظل منافسة شرسة على الصعود مع قادش وألميريا وريال سرقسطة وهويسكا.

ونقلت ”سبورت“ الكتالونية، عن بيدري قوله إنه يعتبر آندريس إنييستا، أسطورة ورسام برشلونة السابق، مثله الأعلى، ويرغب أن يسير على خطاه في صفوف البارسا ومنتخب إسبانيا، ولكنه أشار إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا للغاية كي يصل إلى نموذج إنييستا.

بيدري في ريال مدريد

ويشبه بيدري تمامًا أسلوب لعب إنييستا، الذي ارتدى قميص برشلونة منذ العام 2002 إلى صيف 2018، قبل أن ينتقل إلى نادي فيسيل كوبي الياباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيدري كان قريبًا من الانتقال إلى المنافس اللدود ريال مدريد منذ عام تقريبًا، عندما ذهب لحضور الاختبارات في النادي الملكي.

وقالت إنه شارك بالفعل في تدريبين رفقة فريق الناشئين في ريال مدريد، إلا أنه لم يكن في أفضل حالاته، قبل أن يعود مرة أخرى إلى لاس بالماس، لتلتقطه أعين مسؤولي برشلونة.

وأكدت أن إدارة البارسا تابعت بيدري عن قرب، ولم يكن لديها أدنى شك في إمكاناته الرائعة، كونه أحد العناصر الواعدة التي ينتظرها مستقبل كبير في العملاق الكتالوني رفقة أنسو فاتي في الجيل المستقبلي للبارسا بداية من عام 2022.

تحصين فاتي

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن برشلونة بدأ بالفعل أولى خطواته لتحصين نجمه الشاب أنسو فاتي، خاصة بعد التألق الكبير الذي ظهر عليه اللاعب صاحب الـ16 عامًا، مع الفريق هذا الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن برشلونة يخطط لتجديد عقد فاتي، من أجل حماية اللاعب من الإغراءات التي قد تصل إليه من عمالقة أندية أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة البارسا، ترغب في رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الشاب، والذي يقدر حاليًا بقيمة 100 مليون يورو.

وخاض فاتي مع برشلونة هذا الموسم، 6 مباريات في جميع المسابقات، سجل هدفين وصنع هدفًا، إذ نجح اللاعب الشاب في خطف الأنظار إليه بشدة، رغم تواجد عدد كبير من النجوم داخل فريق البارسا.