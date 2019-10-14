ريال مدريد يطلب حماية أمنية مشددة في برشلونة.. تعرف على تفاصيل الأزمة

قالت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد، إن الأخير طلب إجراءات أمنية مشددة حينما يزور إقليم كتالونيا لمواجهة غريمه التاريخي برشلونة، يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب كامب نو.

وبحسب صحيفة ماركا، ”ريال مدريد قلق للغاية من الذهاب إلى كتالونيا؛ بسبب التوتر السياسي في الإقليم، حيث طلب حماية أمنية“.

تصاعد الأزمة..

وقال برشلونة في بيان، اليوم الإثنين، إن ”الحبس ليس الحل“، في تعليقه على أحكام السجن التي أصدرتها المحكمة العليا على المتهمين المطالبين باستقلال كتالونيا عن الحكومة المركزية في مدريد.

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا صباح اليوم، قال فيه ردًّا على أحكام الحبس الصادرة بحق العديد من قادة كتالونيا ”السجن ليس هو الحل“، في رفضه للأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا على المتهمين كوسيلة لحل النزاع.

وأصدرت المحكمة العليا في إسبانيا، اليوم، أحكامًا بالسجن لفترات تصل إلى 13 سنة بحق 9 من إجمالي 12 زعيمًا انفصاليًّا كتالونيًّا متهمًا؛ وذلك بسبب أدوارهم في محاولة للانفصال عن البلاد عام 2017.

ويأتي الحكم بعد مرور أكثر من عامين على إجراء استفتاء، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، لإعلان انفصال إقليم كتالونيا الواقع شمال شرقي إسبانيا، والذي يشمل مدينة برشلونة.

ووافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا، وأعلنت الحكومة الإسبانية آنذاك أنه غير قانوني. وتضم قائمة المتهمين نائب رئيس الإقليم سابقًا أوريول جونكيراس.

وخلال المحاكمة، تم استدعاء نحو 600 شاهد، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسباني السابق المحافظ ماريانو راخوي، الذي كان يتولى المنصب عندما تم إجراء الاستفتاء.

ولم يكن رئيس إقليم كتالونيا سابقًا، كارلس بوغديمون بين المتهمين الـ12، وكان قد فرّ إلى بلجيكا عندما حاولت الحكومة الإسبانية القبض عليه عقب الاستفتاء.

وتعهد رئيس كتالونيا كيم تورا، في ذكرى إجراء الاستفتاء، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، باستمرار المعركة من أجل استقلال الإقليم.

وقال خلال احتفال في برشلونة في هذا الوقت: ”سوف نواصل المضي قدمًا، دون أي أعذار، لتصبح جمهورية كتالونيا حقيقة“.

ماركا تعلق..

وعلقت صحيفة ”ماركا“ على بيان النادي الإسباني، قائلة: ”البارسا ارتكب خطأ فادحًا من خلال التشكيك بحكم المحكمة العليا بحق السياسيين، الذين تمت إدانتهم في القضية الشهيرة“.

وأضافت: ”برشلونة هو مكان للرياضة، وهو نادٍ إسباني، والسياسة ليست من شأنه؛ لأن النادي الكاتالوني يمكن أن يؤثر على أفكار الكثير من المشجعين“.

وقال بيكيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في تعليقه على بيان النادي: ”فخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي“، وقد كتبها باللغة الإنجليزية ليرد على بيان النادي المكتوب باللغة ذاتها.

ومن المعروف أن بيكيه دخل في خلاف مع إدارة النادي بشأن عدم التعاقد مع نيمار، وتأثير الجولات الدعائية للفريق قبل انطلاق الموسم على الأداء خلال الدوري ودوري الأبطال الموسم الحالي.

ترتيب الدوري

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بـ18 نقطة بعد مرور 8 جولات، فيما يحل برشلونة في المركز الثاني بـ16 نقطة.