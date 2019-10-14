”ماركا“ ترصد رقم كورتوا المميز في الحفاظ على نظافة شباكه.. وريال مدريد أسوأ محطاته

ألقت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية الضوء على إنجاز البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة مرماه في المباراة رقم 200 في مسيرته، خلال فوز منتخب بلاده، أمس الأحد، على كازاخستان بهدفين دون رد، ضمن تصفيات يورو 2020.

وأوضحت الصحيفة، أن كورتوا وصل لهذا الرقم في مسيرته بعد بضع محطات مع جينك البلجيكي وأتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد ومنتخب بلجيكا.

وفازت بلجيكا بجميع مبارياتها الـ8 في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث سجلت 30 هدفًا، واستقبلت هدفًا وحيدًا.

200th clean sheet today celebrated with a win! ????✅ pic.twitter.com/7STTy28hCE — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) October 13, 2019

واحتفظ كورتوا بشباكه نظيفة للمباراة السابعة على التوالي، وجاء الهدف الأخير الذي استقبله بواسطة دينيس تشيريشيف في المباراة الأولى للتصفيات أمام روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كورتوا مع تشيلسي خاض 154 لقاءً خرج فى 50 لقاءً بشباك نظيفة، مع أتلتيكو شارك في 154 لقاءً خرج فى 76 لقاءً بشباك نظيفة، مع جينك لعب 45 لقاءً خرج فى 14 لقاءً بشباك نظيفة، وفي 43 لقاءً مع ريال مدريد خرج في 12 لقاءً بشباك نظيفة، أما مع بلجيكا فيمتلك 78 لقاءً خرج في 40 لقاءً بشباك نظيفة.

وأضافت الصحيفة أن متوسط تلقي كورتوا للأهداف مع بلجيكا هو الأفضل، حيث يتلقى 1.95 في كل مباراة، في حين متوسط تلقي تيبو كورتوا للأهداف برفقة ريال مدريد هو الأسوأ إذ يتلقى 3.59 هدف في كل مباراة.

المرض

وكان الحارس هاجم وسائل الإعلام بعد زعمها أنه يعاني بعض المشاكل النفسية خلال الفترة الماضية.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق إلى أن كورتوا يعاني بعض نوبات القلق، وهو ما تسبب في استبداله بين شوطي مباراة ريال مدريد وكلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تلقت شباكه هدفين في شوط المباراة الأول.

وقال كورتوا في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ماركا“: ”وسائل الإعلام عليها مسؤولية كبيرة، ويجب عليها تحري الدقة فيما تنشره من أخبار، لا يمكن أبدًا قبول نشر أكاذيب وأخبار مضللة“.

وأضاف: ”أعرف جيدًا ما يعنيه أن أكون لاعبًا من النخبة، يجب أن أتعامل مع كافة المواقف، كل ما يمكن قوله أنني سعيد للغاية في ريال مدريد، ولا أعاني أي اضطرابات“.

وتابع: ”أحاول تقديم كل ما بوسعي من أجل جماهير ريال مدريد، دائمًا ما يقدمون لنا كل الدعم في الملعب، ونحن نرغب في إسعادهم دائمًا“.

وعن سبب تبديله في مواجهة كلوب بروج، قال كورتوا: ”لقد كانت نوبة إنفلونزا قوية ولم أستطع استكمال المباراة، الآن أشعر بتحسن كبير، عدت إلى التدريبات من أجل التعافي سريعًا والعودة للمشاركة في المباريات“.

وكان النادي الملكي أصدر بيانًا رسميًّا في وقت سابق ردًا على إدعاءات صحفية أشارت إلى أن سبب تبديل اللاعب في مواجهة كلوب بروج يرجع إلى معاناته من نوبة قلق شديدة، لينفي النادي جميع هذه الأخبار ويؤكد أن كورتوا شعر بآلام في المعدة وهو ما حال دون استكماله للمباراة.