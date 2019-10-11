تيبو كورتوا يرد على أنباء إصابته بالقلق ويطالب باحترام المصابين بالمرض

ردّ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على شائعات إصابته بالقلق، والتي أدت لحدوث اضطرابات في المعدة أثناء مباراة فريقه الإسباني أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، ومغادرته في فترة بين الشوطين.

وقال كورتوا بعد مباراة المنتخب البلجيكي ومنتخب سان مارينو، والتي انتهت بنتيجة 9/0 وتأهل بلجيكا لنهائيات أمم أوروبا: ”أعرف ما يعني أن أكون لاعبًا لفريق من النخبة أنا سعيد ولا أعاني من هذه المشكلة“.

وأضاف الدولي البلجيكي ”مسؤولية وسائل الإعلام ألا تنشر الأكاذيب، وترتكب حماقات مع هذه الأشياء؛ لأن هناك أشخاصًا يعانون فعلًا من هذا المرض، أعتقد أنها قلة احترام اتجاه اللاعب والأشخاص الذين يعانون من المرض“.

وتحدث كورتوا عن جماهير سانتياغو برنابيو، والتي أشارت تقارير إعلامية لغضبه من سلوكها ضده لكنه نفى كل ذلك وقال: ”جماهير البرنابيو هي جماهير تنتقد ونحن نعرف ذلك كلنا، لذلك فنحن نحاول أن نعطي كل شيء مع الفريق لنجعلها تصفق لنا“.

وأكد تيبو كورتوا أنه تعافى من مرضه الذي تركه يغادر مباراة ريال مدريد أمام كلوب بروج وقال: ”أشعر حاليًا أنني بخير، كانت نزلة برد قوية جدًا ولم يكن الأمر جيدًا، لكني حاليًا تعافيت، تدربت الإثنين والثلاثاء مع الفريق والأمس أيضًا فعلت كل شيء وأشعر بقوة، فقدت بعض الكيلوغرامات لكني تعافيت حاليًا بشكل جيد“.

ولم يتلق تيبو كورتوا إلا هدفًا واحدًا في تصفيات أمم أوروبا 2020 رفقة المنتخب البلجيكي وكان في مارس الماضي أمام المنتخب الروسي بعدما ارتكب خطأ بخروجه من مرماه استغله دينيس تشيريشيف وسجل هدفًا في لقاء انتهى لفائدة بلجيكا 3/1.

سطوة كورتوا

ومنذ 2015 لم يشارك سيمون مينيوليه الحارس البديل لكورتوا في إي مباراة رفقة منتخب بلجيكا حيث يحتكر حارس ريال مدريد مركز حراسة مرمى المنتخب في كل المباريات.

وفازت بلجيكا 9/ لتضمن تأهلها لنهائيات أمم أوروبا 2020 والتي ستقام في عدة دول وملاعب أوروبية في تجربة هي الأولى من نوعها في البطولة الأوروبية.

وبلغت بلجيكا النهائيات للمرة السادسة في تاريخها ويبقى أبرز إنجاز في مسيرتها في النهائيات خسارتها نهائي البطولة في 1980 أمام ألمانيا في إيطاليا واحتلالها المركز الثالث في نهائيات 1972 التي نظمت دورها النهائي.

وخرج المنتخب البلجيكي من ربع نهائي أمم أوروبا الماضية أمام منتخب ويلز، لكنه حل ثالثًا في مونديال روسيا 2018 بعد خسارتها نصف النهائي أمام فرنسا المتوجة باللقب وفوزه على إنجلترا في لقاء المركزين الثالث والرابع.

نفي رسمي

ومطلع الشهر الحالي أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا، نفى فيه ما تردد عن إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بالقلق.

وقال ريال مدريد في بيانه: فيما يتعلق ببعض المعلومات حول لاعبنا كورتوا، يريد ريال مدريد أن يذكر ما يلي:

1. إن لاعبنا لم يتم تشخيصه مطلقًا بأنه يتعرض لحالة قلق، وبالتالي، فإن هذه المعلومات خاطئة تمامًا“.

2. تم تشخيص كورتوا وعلاجه من التهاب المعدة والأمعاء الحاد بالجفاف واختلال التوازن بالكهرباء، ما جعل من المستحيل استمراره في مباراة الثلاثاء الماضي ضد كلوج بروج“.

3. اللاعب يستجيب حاليًا بشكل إيجابي للعلاج“.

وشارك كورتوا في الشوط الأول بمباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج، حيث أنهى النادي البلجيكي النصف الأول من المباراة بالتفوق 2/0، ليقرر الفرنسي زين الدين زيدان إخراج كورتوا والاعتماد على الحارس الفرنسي الفونسي أريولا، وقد نجح الفريق الملكي في إدراك التعادل 2/2.

ويتعرض كورتوا، البالغ من العمر 27 عامًا، لانتقادات شديدة، إذ لم يظهر مع ريال مدريد بالشكل المتوقع، ولم يؤد كما فعل في تشيلسي وأتلتيكو مدريد سابقًا.

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد صيف العام 2018، شارك كورتوا في 43 مباراة رسمية، استقبل فيها 59 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة.