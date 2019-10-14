تقارير: نادي برشلونة يراقب اللاعب الهولندي مالين تمهيدًا لضمه في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية عن وضع نادي برشلونة المهاجم الهولندي الشاب دونييل مالين، لاعب فريق آيندهوفن، والذي يعتبر مفاجأة الموسم في الدوري الهولندي، تحت المراقبة تمهيدًا لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“، في تقرير لها اليوم الاثنين، فإن الإدارة الرياضية ببرشلونة تواجه تحديًا لإيجاد هداف للمستقبل خلال الصيف المقبل، والهولندي مالين هو بلا شك واحد من أكثر المهاجمين المرغوبين.

وسجل مالين بالفعل حتى الآن 16 هدفًا بعد شهرين فقط في بداية الموسم وأظهر إمكانيات كبيرة في حسم الفرص المتاحة له في بطولة الدوري، حيث سجل بها 10 أهداف في تسع مباريات فقط، ما قاده لتمثيل منتخب هولندا الأول مؤخرًا.

انضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى آيندهوفن قادمًا من آرسنال في صيف عام 2017 لكنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الماضي، حيث سجل فقط 11 هدفًا، ولكنه تصدر العناوين في هولندا بعد تسجيله خمسة أهداف في مباراة واحدة حينما سحق آيندهوفن فيتيسيه بخمسة أهداف مقابل لا شيء في سبتمبر الماضي.

وبحسب تقارير الصحف الإسبانية، فإن النجم الواعد دخل ضمن قائمة البلوغرانا القصيرة لدعم خط هجومه في الصيف المقبل، مع وجود شكوك حول استمرارية القناص الأوروغوياني لويس سواريز في ملعب الكامب نو.

وسيجد برشلونة بالطبع منافسة قوية في ظل اهتمام ريال مدريد أيضًا بضم اللاعب. وبالإضافة إلى مالين والأرجنتيني مارتينيز، فإن برشلونة يراقب كذلك المهاجم البرتغالي رافايل لياو لاعب نادي ميلان الإيطالي، وأيضًا المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نادي ليل الفرنسي، والذي سجل 8 أهداف في 11 مباراة رسمية منذ بداية الموسم، سواء في الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا. ويعد النيجيري الدولي أحد أبرز الظواهر الشابة في الموسم الحالي، وهو ما جذب انتباه النادي الكتالوني.

وأرسل برشلونة بالفعل بعض الإشارات إلى عدد من اللاعبين، لكنه سيركز على العمل الجدي بداية من يناير المقبل، وفيما يتعلق بالموسم الحالي، لا يوجد أي نقاش على أنهم يمتلكون بالفعل لويس سواريز، لكن بالنسبة لمسألة التخطيط للمستقبل، فإن نادي برشلونة سيتعاقد مع مهاجم من أجل مرحلة ما بعد الأوروغوياني، سواء قرر الاستمرار أو الرحيل.

الكلاسيكو

من ناحية أخرى، يستعد برشلونة لاستقبال منافسه التقليدي ريال مدريد بكلاسيكو الأرض 26 أكتوبر، على ملعب ”كامب نو“ ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الليغا.

قبل جولة واحدة على الكلاسيكو الأشهر في العالم بين برشلونة وريال مدريد، يواجه الملكي ضغطًا كبيرًا عندما يقع أمام غريمه التقليدي البارسا، خاصة أن الأخير حسم كل المواجهات التي لعبها على أرضه بكل المسابقات خلال الموسم الجاري.

حقق فريق برشلونة الفوز في 4 مباريات خاضها على ملعب ”كامب نو“ هذا الموسم بالدوري الإسباني، حيث فاز على ريال بيتيس (5-2)، فالنسيا (5-2)، فياريال (2-1)، وإشبيلية (4-0)، ثم حقق فوزًا وحيدًا على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا 2-1 في دور المجموعات.

يذكر أن فريق برشلونة يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد برصيد 18 نقطة، فيما يحتل المركز الثاني بالمجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط خلف بروسيا دورتموند المتصدر بفارق الأهداف.