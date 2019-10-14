عناوين الصحف الرياضية: إنذار بشأن لوكا مودريتش وغاريث بيل.. وبرشلونة يحصن أنسو فاتي (صور)

شكلت تصفيات أمم أوروبا 2020 واهتمام ريال مدريد وبرشلونة بعدة لاعبين ومراقبتهم من قبل الفريقين، والرقم القياسي الجديد للماراثون لدى السيدات أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمستقبل ريال مدريد عبر عدة لاعبين شباب، وإصابة لوكا مودريتش وغاريث بيل ونيمار في لقاءات منتخباتهم الدولية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نجم نابولي الدولي الإسباني فابيا رويز، واهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، وكتبت: ”فابيان تحت ردار ريال مدريد“.

كما تحدثت عن لقاء كرواتيا وويلز وإصابة ثنائي ريال مدريد، وكتبت: ”إنذار بشأن لوكا مودريتش وغاريث بيل“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بالرقم القياسي العالمي الجديد لسباق الماراثون سيدات، والذي حققته الكينية بريغيد كوسغي.

كما اهتمت بتصريحات روبيرت مورينو، مدرب المنتخب الإسباني الأول، بعد التعادل أمام النرويج وقبل مواجهة السويد.

سبورت

ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بلاعب أيندهوفن والمنتخب الهولندي دونيايل مالين، متصدر هدافي الدوري الهولندي الممتاز، وكتبت: ”رهان مالين“.

كما تحدثت عن إصابة نيمار داسيلفا، وكتبت: ”نيمار يرجع للإصابة مع البرازيل“.

كما تحدثت عن تصريحات روبيرت مورينو، مدرب منتخب إسبانيا، والذي يأمل في ردة فعل للاعبيه بعد التعادل أمام النرويج.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بالرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون، والذي سجلته الكينية بريغيد كوسغي في شيكاغو الأمريكية.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجم الشاب لبرشلونة أنسو فاتي، إذ يرغب برشلونة في تمديد عقده ورفع الشرط الجزائي، وكتبت: ”درع لفاتي“.

كما تحدثت عن الرقم القياسي العالمي الجديد للكينية بريغيد كوسغي في سباق الماراثون، الذي أقيم في شيكاغو.

الصحيفة اهتمت بمنتخب البرازيل وتعادله مع نيجيريا، وكتبت: ”البرازيل لا تفوز ونيمار يصاب“.

آس

ركزت الصحيفة على لاعبي المستقبل في ريال مدريد من خلال مجموعة من الشباب من بينهم المعارون لفرق أخرى، وكتبت: ”مستقبل ريال مدريد“.

كما تحدثت عن لقاء كرواتيا وويلز، وكتبت: ”إنذار في ريال مدريد إصابة لوكا مودريتش وغاريث بيل بعد لقاء منتخبيهما في تصفيات أمم أوروبا 2020“.

كما تحدثت عن تحطيم الكينية بريغيد كوسغي للرقم القياسي العالمي للماراثون في سباق شيكاغو.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي الحاسم أمام تركيا في تصفيات أمم أوروبا، إذ يمنح الفائز تأهلًا مبكرًا للنهائيات، وكتبت: ”كهربائي“.

كما تحدثت عن أولمبيك ليون الباحث عن مدرب، وكتبت: ”غارسيا يدخل السباق“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بالرقم القياسي العالمي الجديد لسباق الماراثون سيدات، والذي سجلته الكينية بريغيد كوسغي في شيكاغو.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل إيطاليا التاريخي لنهائيات أمم أوروبا قبل 3 جولات من نهاية التصفيات واستقبالهم من قبل بابا الفاتيكان، وكتبت: ”المونديال مع مانشيني“، في إشارة لإمكانية استمرار المدرب لنهائيات كأس العالم 2022.

كما اهتمت بتصريحات أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، والذي قال: ”أنا أتحدى المصير“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتأهل إيطاليا المبكر لنهائيات أمم أوروبا 2020 من خلال حوار مع النجم السابق فيالي، والذي تحدث عن ”قوة منتخب إيطاليا“.

كما تحدثت عن فترة ميلان تحث قيادة الرئيس والمالك السابق سيلفيو برلسكولي.

كما اهتمت بوضع الفرنسي أدريان رابيو في يوفنتوس بعد عدم الاعتماد عليه من قبل المدرب ماوريسيو ساري.