نادي برشلونة يبدأ إجراءات تمديد عقد مارك آندري تير شتيغن

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة بدأ إجراءات تمديد عقد حارسه الدوري الألماني مارك آندري تير شتيغن، ومدافعه البرتغالي نيلسون سيميدو.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن برشلونة يعمل على تمديد عقدي تير شتيغن وسيميدو، رغم تبقي عامين ونصف العام على نهايتهما.

،وأضافت الصحيفة أن برشلونة يريد الحفاظ على استقرار تشكيلته الحالية والتي تضم: فرينكي دي يونغ، وكليمونت لينغليت، وآرثر ميلو، وعثمان ديمبلي، وأنسو فاتي، بتمديد عقود مارك تير شتيغن وسيميدو.

ووفقًا للصحيفة ذاتها فإن إدارة برشلونة أظهرت تمسكها بنيلسون سيميدو برفضها جميع العروض لبيعه الصيف الماضي من أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

وتطور مستوى تير شتيغن بشكل مذهل مع برشلونة بعد البداية السيئة والتي تعرض على إثرها لانتقادات شديدة.

وبمشاركته أمام إشبيلية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني وصل تير شتيغن إلى 200 مباراة مع برشلونة، علمًا بأنه انضم للفريق العام 2014 قادمًا من بروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وكان تير شتيغن، البالغ من العمر 27 عامًا، احتياطيًا للحارس التشيلي كلاوديو برافو، قبل أن يرحل الأخير إلى مانشستر سيتي، ويسيطر الحارس الألماني على عرين برشلونة.

وفي 200 مباراة لتير شتيغن مع برشلونة استقبل الحارس الألماني 183 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك في 86 مباراة.

وأسهم تير شتيغن في تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا مرة، إلى جانب 4 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في كأس إسبانيا، و3 في السوبر الإسباني، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في السوبر الأوروبي.

ويملك برشلونة 16 نقطة ويحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد.

الطيور المهاجرة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن راكيتيتش وكارليس ألينيا هما صاحبا الفرص الكبرى للرحيل عن البارسا في يناير/ كانون الثاني المقبل، في ظل عدم مشاركتهما كثيرًا في المباريات هذا الموسم، رغم أن النادي لم يُقرر ذلك بعد.

وأضافت الصحيفة: ”رغم تمسك برشلونة براكيتيتش فإنه يمتلك عدة عروض أبرزها من يوفنتوس وإنتر ميلان“.

وتابعت: ”إيفان بعد أن كان قطعة أساسية في تشكيلة فالفيردي، شارك هذا الموسم في مباراة واحدة كأساسي، وبديل في 5 مواجهات أخرى، إذ أصبح لا يمتلك دورًا رئيسًا بعد التعاقد مع فرينكي دي يونغ“.

وأشارت: ”الموقف نفسه مع ألينيا الذي رفض برشلونة رحيله إلى ريال بيتيس في اللحظات الأخيرة من الانتقالات الماضية، وتم إقناعه بأن له مكانًا في الفريق“.

وأكملت: ”بالفعل شارك أساسيًّا في الجولة الأولى ضد أتلتيك بيلباو وخرج بعد الشوط الأول، ومنذئذ لم يدخل القائمة في 7 مباريات، وجلس في مباراتين على مقاعد البدلاء“.

وكانت صحيفة ”أس“الإسبانية، قالت إن هناك موافقة من قبل مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، وبالاتفاق مع إريك أبيدال السكرتير الفني، على رحيل راكيتيتش، والاستفادة المادية من بيعه في أسرع وقت ممكن.

وكانت هناك مفاوضات بين برشلونة ويوفنتوس على انتقال اللاعب، لكن الأخير رفض طلب الأول بدفع 50 مليون يورو للحصول على الكرواتي.

ميسي من كوكب آخر

ووصف التشيلي أرتورو فيدال، لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفضائي، وأنه من كوكب آخر نظرًا للمستويات الاستثنائية التي يقدمها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه الأفضل في العالم.

وقال فيدال خلال مقابلة مع صحيفة ”سبورت“الكتالونية: ”أنسو فاتي هو لاعب له مستقبل كبير، وأظهر الكثير من الكفاءة، ولكن يجب أن يكون هادئًا وعلينا مساعدته وحمايته، وأن يستعد بشكل جيد لكي يكون واحدًا من أفضل اللاعبين، فهو شاب لديه كل الإمكانيات المطلوبة لكي يكون معنا في برشلونة“.

وقال فيدال عن الفرنسي أنطوان غريزمان، المنتقل من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو: ”الوصول إلى أعلى مستوى والتكيف مع الفريق يكلفه الكثير، فهو قادم من فريق يلعب بشكل مختلف جدًا، ولكن أنطوان يملك الكثير من الكفاءة، ونحن نعلم أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم“.