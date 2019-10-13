الكشف عن القميص الرابع لنادي برشلونة (صورة)

كشفت تقارير إعلامية عن القميص الرابع الذي سيرتديه نادي برشلونة هذا الموسم، بعد أيام من الكشف عن ألوان القمصان الثلاثة الرئيسية.

ووفقما لما ذكره موقع ”FH“، فقد وقع الاختيار على قميص باللون الأصفر وبه 4 علامات حمراء بطريقة مائلة.

وأوضحت أن هذا القميص الرابع لبرشلونة هذا الموسم وسيتم ارتداؤه في المناسبات الكبيرة مثل مباراة البرنابيو.

وأوضحت: ”لأول مرة في تاريخ النادي سيملك 4 أقمصة مختلفة هذا الموسم“.

وبحسب الموقع، فإن القميص الأساسي سيكون باللونين الأزرق والأحمر اللذين يميزان النادي الكتالوني مع خط باللون الأصفر بينهما، والقميص الثاني باللون الأسود كاملًا ومطعم بالذهبي، والثالث باللون الزهري“.

ويرتدي لاعبو برشلونة ملابس ”نايكي“ منذ عام 1998، ويرتبط الطرفان بعقد يمتد لموسم 2027-2028.

ومع توقف الدوريات العالمية حاليًا بسبب أجندة ”الفيفا“، يتواجد برشلونة في المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، برصيد 16 نقطة، بعد فوزه الكاسح على إشبيلية، برباعية نظيفة، والتي جاءت عن طريق لويس سواريز، أرتورو فيدال، عثمان ديمبلي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بعد تعادله السلبي مع مضيفه فريق بلد الوليد، ثم غرناطة رابعًا برصيد 14، بعد خسارته 4 – 2 من ريال مدريد، وجاء ريال سوسيداد خامسًا بـ13 نقطة، بعد خسارته أمام خيتافي، وبنفس عدد النقاط إشبيلية في المركز السادس.