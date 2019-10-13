للمرة الأولى في تاريخ منتخب إسبانيا.. تشكيل أساسي من 11 فريقًا مختلفًا

ذكرت صحيفة ”سبورت“ بناء على إحصائيات ”مستر تشيب“ أن المدرب روبيرت مورينو دخل تاريخ المنتخب الإسباني كأول مدرب يشرك تشكيلًا من 11 فريقًا مختلفًا، بعد 699 لقاءً و99 عامًا من تواجد المنتخب الإسباني.

وشارك في اللقاء 11 لاعبًا وهم الحارس كيبا أريزابلاغا من تشيلسي وخيسوس نافاس من إشبيلية وخوان بيرنات من باريس سان جيرمان وسيرجيو راموس من ريال مدريد وراؤول ألبيول من فياريال وسيرجيو بوسكيتس من برشلونة، وداني سيبايوس من آرسنال وفابيان رويز من نابولي وساول نيغويز من أتلتيكو مدريد وميكيل أويارزبال من ريال سوسيداد ورودريغو مورينو من فالنسيا.

وحتى في التغييرات شارك رودري، متوسط ميدان مانشستر سيتي، وإنييغو مارتينيز من أتلتيك بلباو.

وفي عهد المدرب الحالي تقلص عدد لاعبي الفرق الكبرى الثلاث في إسبانيا في المنتخب الأول، ولم يوجه الدعوة سوى لـ4 لاعبين، اثنين من ريال مدريد كارفخال وراموس ولاعب من برشلونة سيرجيو بوسكيتس ولاعب من أتلتيكو مدريد ساؤل نغويز.

بينما وجهت الدعوة لـ4 لاعبين من فياريال؛ ما شكل مفاجأة لأغلب المتابعين للمنتخب الإسباني.

ويغيب عدة لاعبين ارتبطت اسماؤهم بالمنتخب في الفترة السابقة وشاركوا في التصفيات الحالية، بسبب الإصابات أو تراجع المستوى كحال إيسكو وماركو أسينسيو من ريال مدريد وجوردي ألبا من برشلونة وألفارو موراتا ودييغو كوستا من أتلتيكو مدريد.

وتعادل المنتخب الإسباني أمام منتخب النرويج 1-1 وفرط في تقدمه بهدف لساؤل نغويز ليتعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء حصل عليها المنتخب المضيف بعد خطأ من حارس تشيلسي كيبا.

ويحتاج المنتخب الإسباني للفوز أو التعادل أمام السويد الثلاثاء المقبل في سولنا بمقاطعة ستوكهولم لحجز بطاقة التأهل قبل جولتين من نهاية التصفيات، وحتى في حال الهزيمة فما زال يملك فرصة التأهل في الفترة الدولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر حيث يستضيف مالطة ورومانيا.

وشكل اللقاء فرصة للقائد سيرجيو راموس لتجاوز الحارس السابق إيكر كاسياس، حيث أصبح أكثر لاعبا تمثيلًا لمنتخب إسبانيا في التاريخ برصيد 168 لقاءً.

وما زال راموس يأمل في اللعب لمنتخب إسبانيا فترة أطول وقد تمكن من تحطيم رقم الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون عميد لاعبي أوروبا بـ177 لقاءً ويطارد أيضًا المصري أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، بـ184 لقاءً.

وأفسدت بطاقة صفراء حصل عليها سيرجيو راموس فرحته بالرقم القياسي لكونها ستغيبه عن لقاء السويد المقبل للإيقاف.

وسجل راموس هدفًا من ضربة جزاء خلال فوز إسبانيا على السويد 3 -0 في التصفيات الحالية.

روبيرت مورينو

وأعرب مدرب إسبانيا روبيرت مورينو، عن خيبة أمله من التعاقد أمام النرويج، الذي جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، مؤكدًا أنه سيذهب للفوز على منتخب السويد في اللقاء المقبل لحسم التأهل.

وقال مورينو بعد اللقاء: ”سنذهب للفوز على منتخب السويد في سولنا، نهدف للوصول للنقطة الـ 28 عبر الفوز بكل اللقاءات، وإن لم نتمكن سنستهدف 25 أو 26 نقطة في نهاية التصفيات“.

كما تحدث عن رقم القائد راموس، مشددًا: ”سيرجيو لاعب لا يصدق، تعتبر بمثابة كذبة إنه يلعب منذ 14 عامًا، ولا زال يملك الرغبة للعب للمنتخب الإسباني وأتمنى أن يستمر معنا لبضع سنوات“.