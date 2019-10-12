ماذا قال راموس بعد تعادل إسبانيا مع النرويج في تصفيات ”يورو 2020؟

شدد سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني، عن استيائه من التعادل الإيجابي 1-1 أمام النرويج، اليوم السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وقال راموس خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“: ”التعادل كان عارًا حقيقيًا، الخصم استغل الدقائق الأخيرة للتعادل، وكان علينا أن نحسم التأهل لكي نكون أكثر سكينة وهدوء“.

وأضاف: ”المباراة انتهت بحصدنا لنقطة واحدة، حان الوقت للعمل من أجل الفوز بالمباراة التالية“.

وعن رقمه القياسي كأكثر لاعب شارك بقميص الماتادور، أوضح: ”الأرقام الشخصية تأتي في المرتبة الثانية، كنت أتمنى استبدال هذا الإنجاز بالفوز اليوم، وصولي إلى 168 مباراة مكافأة وفخر كبير، أشعر بالحماس في كل مرة أشارك فيها مع الماتادور“.

وبسؤاله عن إمكانية مشاركته في أولمبياد 2020، أجاب: ”أعتقد أنه من المبكر الحديث عن ذلك، بالنسبة لأي لاعب هذه الفرصة لا يمكن رفضها، الآن أنا أركز مع فريقي والمنتخب، ولا زال هناك الكثير من الوقت لنرى ما سيحدث، لكنها فكرة جميلة للغاية“.

وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 19 نقطة عقب سبع مباريات بينما تأتي السويد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة عقب فوزها الساحق 4-صفر في مالطا.

وتحتل رومانيا المركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد تغلبها 3-صفر على جزر الفارو في وقت سابق اليوم. وتملك النرويج عشر نقاط.

وغرّد راموس، يوم السبت، على قمة أكثر لاعبي منتخب إسبانيا مشاركة مع ”الماتادور“، وذلك بعد خوضه مباراة النرويج في الجولة السابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

حطّم راموس الرقم المسجل باسم الحارس الإسباني إيكر كاسياس بعدما تقاسما عدد المشاركات الدولية طوال الفترة الماضية.

وخاض راموس لقائه الدولي رقم 168 مع منتخب إسبانيا، ليتفوق بفارق لقاء وحيد عن أقرب ملاحقيه حارس المرمى المخضرم إيكر كاسياس.

وأصبح راموس على بعد ثمان مباريات فقط من الرقم القياسي الأوروبي لأكبر عدد من المباريات والمسجل باسم الحارس الإيطالي الأسطورة جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية) وعلى بعد 16 مباراة من الرقم القياسي العالمي الذي حققه المصري أحمد حسن (184 مباراة).

يذكر أن بداية مشوار كاسياس مع منتخب ”الماتادور“ عام 2005 أمام ”التنين“ الصيني وقتها.

وتمكن راموس من التتويج مع المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم التي أقيمت في جنوب أفريقيا عام 2010، بالإضافة إلى بطولتين لكأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و2012.