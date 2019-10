مباراة إسبانيا ضد النرويج.. راموس يحقق رقمًا قياسيًا مع منتخب ”لاروخا“

نجح سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، في تحقيق رقم قياسي في تاريخ منتخب ”لاروخا“ عقب تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة النرويج مساء اليوم السبت، ضمن تصفيات يورو 2020.

ودفع روبرت مورينو، مدرب المنتخب الإسباني، بقائد ريال مدريد في مباراته رقم 168 بقميص لاروخا، ليصبح راموس أكثر لاعب مشاركة مع بطل العالم 2010، متفوقًا على الحارس إيكر كاسياس بمباراة واحدة.

