صحيفة: مينو رايولا قد يعود مجددًا للعمل مع ريال مدريد بسبب الحارس أريولا

يعتبر مينو رايولا أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم، حيث يضم تحت قائمته لاعبين كبار أبرزهم الفرنسي بول بوغبا والهولندي ماتياس دي ليخت والإيطالي ماركو فيراتي والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والفرنسي بليس ماتويدي.

ولم تكن علاقة مينو رايولا جيدة مع ريال مدريد في السابق، حيث كان منافسه الشهير البرتغالي خورخي مينديز هو الوكيل المقرب من رئيس الفريق فلورنتينو بيريز وساهم في عدة صفقات أبرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعدة لاعبين برتغاليين والكولومبي جيمس رودريغيز.

وفي الصيف الماضي حين حاول ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد كان وكيل أعماله مينو رايولا من الأسباب التي لم تساهم في تحقيق الصفقة لعلاقته السيئة مع إدارة ريال مدريد، ولكونه حاول ضم موكله ليوفنتوس الإيطالي التي تربطه معه علاقة جيدة.

إعارة أريولا

لكن العلاقة بين مينو رايولا وريال مدريد، حسب صحيفة ”ماركا“، قد تكون في طريقها للتحسن بعد انتقال الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا معارًا من باريس سان جيرمان نحو الفريق الملكي، في إطار صفقة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ويعتبر رايولا وكيلا للحارس الدولي الفرنسي وهو ما يفتح أبواب ”سانتياغو بيرنابيو“ للوكيل الشهير في صفقات مقبلة.

وتبقى صفقة بول بوغبا هي الأهم التي يأمل الفرنسي زين الدين زيدان تحقيقها، لكن إدارة ريال مدريد تواجه مشاكل مع نظيرتها في مانشستر يونايتد، والتي ترفض التخلي عن نجمها.

وبإمكان رايولا كما فعل في عدة صفقات سابقة أن يغير المعطيات لصلح ريال مدريد في حال أصر الفريق الملكي على التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي.

وكان الوكيل الشهير قد صدم برشلونة في صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، حيث أصر على راتب سنوي يبلغ 11 مليون يورو لموكله وهو ما رفضه الفريق الكتالوني.

وساهم الوكيل في نقل المدافع الدولي الهولندي ولاعب أياكس أمستردام إلى يوفنتوس بحكم علاقته الجيدة مع إدارة الفريق الإيطالي.

كما بإمكان الوكيل الشهير أن يساهم في خطط ريال مدريد للتعاقد مع المواهب الشابة في أوروبا، لكونه أيضًا يضم في قائمته، حسب الصحيفة الإسبانية، عدة مواهب صاعدة في أوروبا.

لكن ريال مدريد لا يهتم فقط بالفرنسي بول بوغبا، فعدة تقارير إعلامية تحدثت عن رغبته التعاقد مع الدانماركي كريستيان إريكسن في كانون الثاني/يناير المقبل من توتنهام كما تضع الهولندي دوني فان بيك لاعب أياكس ضمن خططها في الصيف المقبل.

كما يراقب ريال مدريد مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي الدولي النرويجي الشاب هالاند، والذي يعتبر أيضًا هدفًا لعدة فرق أوروبية كبرى.

ومن اللاعبين الذين يراقبهم الفريق الملكي متوسط ميدان نابولي الدولي الإسباني الشاب فابيان رويز.

خطة زيدان

وكانت صحيفة ”آس“ الإسبانية، قد قالت إن زيدان لن يغير خطته بالنسبة لحراسة المرمى في الموسم الجاري لأنه يثق في كورتوا الذي سوف يستمر الرقم واحد وبعده الفرنسي ألفونس أريولا.

وتابعت الصحيفة، أن كورتوا يعود لحراسة عرين ريال مدريد ضد ريال مايوركا في السبت المقبل بالدوري الإسباني بعد العودة من التوقف الدولي.

وكان كورتوا تعرض لانتقادات لاذعة في الموسم الجاري بسبب الأهداف التي تسجل في شباكه وكان أخرها ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا ”2-2“ في اللقاء الذي شهد خروجه بين الشوطين بسبب إصابته بفيروس في المعدة ودخول أريولا في محله.

يشار إلى أن ريال مدريد أنفق 38 مليون يورو على صفقة التعاقد مع تيبو كورتوا من تشيلسي في صيف 2018 عقب تألقه الكبير في مونديال روسيا مع بلجيكا.

وضم ريال مدريد، أريولا من باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي، ليعوض رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس.