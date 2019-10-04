الإصابة تحرم مانشستر يونايتد من جيسي لينغارد

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إن جيسي لينغارد لاعب الوسط ربما يغيب عن مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، بعدما عانى من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ في التعادل السلبي مع ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي.

وشارك اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، كبديل في مواجهة أمس الخميس، قبل أن يخرج في الوقت المحتسب بدل الضائع ورغم أن سولشاير أكد أن الإصابة ليست خطيرة، لكن لينغارد ربما لن يعود سوى قبل مواجهة ليفربول في الدوري يوم 20 أكتوبر تشرين الأول.

وأبلغ سولشاير محطة مانشستر يونايتد التلفزيونية ”أعتقد أنه شعر بمشكلة في العضلة الخلفية للفخذ. لا أعتقد أنها خطيرة. ربما لن يكون جاهزًا لمواجهة نيوكاسل لكن من المرجح أن يكون مستعدًا لمباراة ليفربول“.

وقبل المباراة أبدى سولشاير قلقه من العشب الصناعي الذي أقيمت عليه المواجهة في لاهاي، وأشار إلى أن ذلك تسبب في استبعاد لاعب الوسط بول بوغبا الذي كان يعاني من مشكلة في الكاحل.

وعانى يونايتد في ظل الإصابات هذا الموسم، وغاب المهاجم أنطوني مارسيال والمدافع فيل جونز عن مباراة ألكمار، فيما استمر ابتعاد آرون وان-بيساكا ولوك شو.

وتجاهل الحكم مطالب يونايتد بالحصول على ركلة جزاء قبل 10 دقائق من النهاية بعد عرقلة البديل ماركوس راشفورد.

وقال سولشاير الغاضب إن يونايتد كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء أخرى في التعادل 1/1 مع آرسنال في الدوري بداعي لمسة يد سياد كولاشيناتس.

وأضاف ”لم أصدق ما شاهدته. مثلما حدث ضد آرسنال. كانت لمسة يد وكان يجب أن نتقدم 2/0. الأمر محبط لنا بعدم الحصول على (ركلات الجزاء)“.

وتابع ”اللاعبون استحقوا المزيد… الأمر سيتم تعويضه وستكون القرارات في صالحنا ثم سنحصل على النتائج التي نستحقها“.