صراع الصفقات الجديدة يشعل الخلاف بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية وجود خلافات عميقة بين رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ومدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، حول الصفقات الجديدة المقرر أن يُبرمها النادي الملكي في الفترة المقبلة.

ولم تغيّر الصفقات التي أتمّها ريال مدريد خلال سوق الانتقالات السابقة، الميركاتو الصيفي، كثيراً من شكل الفريق الملكي، بعد أن أنفق الميرينغي أكثر من 300 مليون يورو، إلا أن الصفقات الجديدة لم تثمر حتى الآن بالشكل المطلوب.

خلاف حول إريكسين وبوغبا

وقالت شبكة ESPN FC إن الخلافات عادت للظهور مرة أخرى بين زيدان وبيريز، خاصة فيما يتعلق بالصفقة المقبلة لريال مدريد في خط الوسط.

وأشارت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن بيريز يرغب في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلا أن زيدان يرفض تلك الصفقة، ويرغب أن يركّز الريال اهتمامه على حسم صفقة مواطنه بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد.

ويرى زيدان أن بوغبا يجب أن يكون الخيار الأول لريال مدريد في أي صفقة مستقبلية تتعلق بخط وسط الفريق، إلا أن العروض المتكررة التي قدمتها إدارة الريال ورفضها مسئولو مانشستر يونايتد أصابت النادي الملكي بالإحباط، مما دفعها للتحرك نحو الهدف الأسهل نسبياً، وهو إريكسين.

وينتهي عقد إريكسين بنهاية الموسم الجاري، صيف 2020، وبالتالي فإنه سيكون لاعباً حراً، وهو ما يشجع بيريز على إتمام الصفقة التي لن تكلف النادي الملكي سوى الاتفاق المالي مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً.

إصرار زيدان

إلا أن زيدان يريد من مسئولي ريال مدريد المحاولة من جديد مع بوغبا، بعد أن أصرّ مانشستر يونايتد على 165 مليون يورو لبيع بوغبا إلى الميرينغي، وهو الرقم الذي لم يستطع النادي الملكي الوفاء به في الميركاتو الصيفي الأخير.

ويعوّل زيدان على نهاية عقد بوغبا في صيف 2022ن ورفض اللاعب التجديد مع مانشستر يونايتد في الضغط على النادي الإنجليزي، حيث سيكون صيف 2020 هو التوقيت المثالي لبيع اللاعب والحصول على مقابل مادي جيد، قبل الدخول في المرحلة الحرجة من عقده في أولد ترافورد.

في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن بيريز يرغب في حسم صفقة إريكسين خلال ميركاتو الشتاء، في ظل وجود منافسة من مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات اللاعب.

وانتقل كريستيان إريكسين إلى توتنهام صيف عام 2013، بعدما أمضى 3 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأول بنادي أياكس أمستردام الهولندي، وشارك في 11 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، سجل فيها هدفًا وصنع آخر، علمًا بأن اللاعب الدنماركي شارك مع النادي الإنجليزي في 28 مباراة، سجل فيها 67 هدفًا وصنع 87.