غاريث بيل يؤكد تقارير غضبه من زيدان مدرب ريال مدريد

قال غاريث بيل مهاجم ريال مدريد إن غضبه تجاه معاملته وتكهنات وسائل الإعلام بشأن مستقبله مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لم تشتت انتباهه عن تقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب.

ودخل اللاعب البالغ عمره 30 عامًا في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زين الدين زيدان الذي عبر عن رغبته في رحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانغسو سونينغ الصيني في يوليو تموز.

وشق بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم في صعود ريال مدريد لصدارة الدوري وأحرز هدفين وصنع مثلهما في ست مباريات لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن سانتياغو برنابيو.

وأبلغ بيل الصحفيين قبل مباراة ويلز في سلوفاكيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 اليوم الخميس ”نلعب بمشاعر عديدة والغضب من بينها لكني أحاول لعب كرة القدم والاستمتاع بها بقدر الإمكان وتقديم أفضل ما لدي“.

”عندما أنزل إلى أرض الملعب أقدم مئة في المئة مما لدي لمساعدة الفريق… أحب اللعب مع ويلز. لا يوجد ما يؤثر على تفكيري“.

وأشار رايان غيغز مدرب ويلز إلى تحسن وضع بيل في ريال مدريد.

وقال ”الأمر كان مربكًا لأنه كان قريبًا للغاية من الرحيل. الأمور تتغير سريعًا في كرة القدم والآن يشارك ويشعر بالحب وهو سعيد وأتوقع أن يواصل ما يفعله مع ريال“.

وتحتل ويلز المركز الرابع في المجموعة الخامسة بست نقاط من أربع مباريات فيما تأتي كرواتيا في الصدارة بعشر نقاط وخلفها سلوفاكيا والمجر (لدى كل منهما تسع نقاط) لكن من خمس مباريات.