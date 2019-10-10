تقرير: ليونيل ميسي يمنح إدارة برشلونة الضوء الأخضر لتمديد عقده

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يريد البقاء مع نادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة ”أس“ إن ليونيل ميسي منح إدارة برشلونة الضوء الأخضر لبداية المفاوضات مع والده جورجي لتمديد عقده مع النادي الكتالوني.

وقال ليونيل ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، قبل أيام، إنه يرغب في الاعتزال في برشلونة واللعب لسنوات طويلة بقميص الفريق الكتالوني.

وتابعت الصحيفة أن جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة سيحسم قضية تمديد عقد ميسي، لأنه لا يريد أن يكون ”منبوذًا“ بالسماح للأرجنتيني بالرحيل لأنه يملك شرطًا يستطيع من خلاله مغادرة الفريق في يونيو 2020.

ويحصل ليونيل ميسي على 40 مليون يورو سنويًا في عقده مع برشلونة كأعلى لاعب في العالم.

وجدد ميسي عقده مع برشلونة آخر مرة في نوفمبر 2017، حيث ينتهي العقد الحالي في يونيو 2021، بقيمة فسخ عقد 700 مليون يورو، مع إمكانية الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وانضم ميسي إلى برشلونة العام 2004، وأسهم بشكل واضح في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب، أبرزها الفوز 10 مرات بلقب الدوري الإسباني و4 مرات في دوري أبطال أوروبا و6 في كأس الملك، كما فاز بالعديد من الجوائز الفردية، أبرزها الكرة الذهبية 6 مرات.

وسجل ميسي 604 أهداف في 692 مباراة مع برشلونة، علمًا أنه سجل 420 هدفًا في 455 مباراة مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، وهو الهداف التاريخي لليغا.

على أعتاب رقم قياسي

واقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تحطيم رقم تاريخي مسجل باسم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

وسجل بيليه 643 هدفًا مع ناديه سانتوس، وهو أكبر عدد من الأهداف سجله لاعب مع نادٍ واحد، ويحتاج ميسي إلى 40 هدفًا مع برشلونة لتحطيم رقم بيليه.

وسجل ميسي 604 أهداف مع الفريق الأول بنادي برشلونة، منذ أول مشاركة له مع النادي الكتالوني العام 2004، تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك لامبارد.

وكتب ليونيل ميسي سطرًا جديدًا في تاريخ النادي الكتالوني بهدفه في مرمى إشبيلية أمس الأحد، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 16 موسمًا متتاليًا في الدوري الإسباني خلال القرن الحالي.

وقالت شركة ”أوبتا“ للأرقام الإحصائية الخاصة بالليغا إن ميسي بات أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل في 16 موسمًا متتاليًا في المسابقة.

والهدف الذي سجله ميسي على إشبيلية هو الأول له مع برشلونة منذ بداية الموسم، والأول منذ هدفه على فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، حيث استمر غياب ميسي 133 يومًا، بتاريخ 25 مايو/أيار الماضي، أما آخر هدف رسمي له بشكل عام فكان يوم 20 يونيو/حزيران مع الأرجنتين في مرمى باراغواي في دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وتعود أطول مدة لم يسجل خلالها ميسي أي أهداف مع برشلونة إلى موسم 2006/2007 واستمرت 146 يومًا، من 15 أكتوبر/تشرين الأول إلى 10 مارس/آذار.

وغاب ميسي وقتها فترة طويلة بسبب الإصابة أيضًا، حيث احتاج 3 أشهر للتعافي من كسر في مشط القدم.

وشارك ميسي في 5 مباريات مع برشلونة الموسم الحالي، علمًا أنه الهداف التاريخي للنادي الكتالوني بتسجيله 604 أهداف في 692 مباراة، وهو الهداف التاريخي كذلك للدوري الإسباني برصيد 420 هدفًا في 455 مباراة.

وتُوِّج ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم (The Best) الشهر الماضي، في الحفل الذي أُقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق ميسي على النجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 16 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد، علمًا أن الفريقين سيلتقيان يوم السبت 26 أكتوبر، في الجولة العاشرة من الليغا، على ملعب كامب نو.