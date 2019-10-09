ميسي: الباب مفتوح لعودة نيمار إلى برشلونة.. وهذا موعد اعتزالي

طالب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، مسؤولي ناديه بضرورة التعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا وإعادته مجددًا لصفوف الفريق من باريس سان جيرمان.

وقال ميسي في مقابلة مع إذاعة ”RAC1″، يوم الأربعاء: ”نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم، يزعزع دفاعات الخصوم، ووجوده معنا سيجعلنا أكثر زخمًا وثراءً، أدرك أن بعض الناس لا يريدون أن يأتي بسبب طريقة رحيله، ولكن لأسباب رياضية أنا أفضل أن يأتي إلى فريقنا“.

وأضاف: ”لم أقل إنني ألقي باللوم على إدارة البارسا لعدم وصول نيمار، قلت لا أعرف ماذا يدور في هذه المفاوضات، قلت لا أعرف ما إذا كان البارسا بذل جهدًا كافيًا لجلب نيمار، لأنني لم أكن في المفاوضات، ولم أعرف التفاصيل، أعرف ما يقوله لي نيمار، ولكن لا أعرف الجانب الآخر، أي المفاوضات“.

وتابع: ”من وجهة نظري نيمار نادم على رحيله، لقد كان مخطئًا، لقد اتخذ قرارًا سيئًا، وهو يعرف ذلك، اعتقدت أنه في لحظة من السوق إن لم يأت نيمار إلى البارسا، فسوف يذهب إلى ريال مدريد، لأنه حقا كان يريد الرحيل، وكنت أعتقد أن ريال مدريد وفلورنتينو بيريز كانا سيفعلان شيئًا للحصول عليه“.

وأردف: ”أنا لا أستبعد أي شيء (وصول نيمار للبارسا)، في كرة القدم، ليس عليك أن تتجاهل أي شيء، الرئيس بارتوميو قال حاليًّا لا يستطيع ذلك، وإنه في المستقبل، سيرى، والباب مفتوح لنيمار“.

فالفيردي

وتطرق ميسي للحديث عن أزمات نادي في دوري الأبطال وتحميل العديد المسؤولية للمدير الفني، موضحًا: ”كانت الهزيمة أمام ليفربول هي ذنب اللاعبين وليس ذنب فالفيردي، كان هذا يجب أن لا يحدث لأنه حدث معنا في روما، دخلت هزيمة روما في رؤوسنا في آنفيلد، وازداد الأمر سوءًا، ولكن هذا لا يحدث بسبب واحد وهو المدرب“.

وأشار: ”قرار بقاء فالفيردي ليس هو قراري، كما قيل، قرر النادي أن يستمر فالفيردي، وبالنسبة لي وبالنسبة لغرفة الملابس بأكملها، فهذا فرح، نحن نسانده، ونريده، كما حدث مع لويس إنريكي عندما كنا نريده، أو مع أي مدرب آخر للبارسا، من قبل“.

واستطرد: ”لقد ضيعنا الكثير من الفرص، وكان بإمكاننا الحصول على مزيد من ألقاب دوري الأبطال في كل هذا الوقت، ولكن هناك شيئًا واحدًا هو ما نؤمن به، والآخر هو الواقع، لم يحدث ذلك، وللأسف لم يتحقق الفوز بهذا اللقب منذ فترة طويلة“.

الاعتزال

وعن الموعد المناسب الذي يراه لاعتزال كرة القدم، شدد: ”أقوم بتقييم نفسي كُل موسم وأرى إذا كنت على صواب أو خطأ، إذا رأيت بأنني أستطيع المتابعة أستمر، وأعتقد بأنني أستطيع أن أقول لك إن اعتزالي سيكون في سن الـ 35 أو الـ36 ”.

الكرة الذهبية

وشدد: ”لا أعلم ما إذا كنت سوف أفوز بالكرة الذهبية، ولكن إذا لم أفز بها لن تكون خيبة أمل بالنسبة لي، الجوائز الفردية هي اعتراف بك، لكنها ليست أولوية، سأكون أكثر خيبة أمل لقضاء موسم آخر دون الفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا هو هدف للجميع، لإعادة هذه الكأس مرة أخرى للكامب نو، لا أعرف عدد الكرات المتوافرة لدي في المنزل. لدي متحف به جوائز وكرات ذهبية وقمصان“.

وأوضح: ”يقال إنني أقول للرئيس أحضر هذا المدرب أو هذا اللاعب، هذه الأمور والأكاذيب أصبحت اعتيادية، وعلينا أن نتعايش معها“.

وأكمل: ”آخر مرة اجتمعت فيها مع الرئيس بارتوميو كانت بعد الخسارة في ليفربول، ليس لدينا مشكلة، كل شيء على ما يرام، إذا لم نلتق لأنه لا يكون ضروريا اللقاء، ولكن عندما يتعين علينا رؤية بعضنا بعضًا، فلا يوجد مانع من الاجتماع والحديث معًا“.

وأكد: ”نحن في غرفة الملابس لا نتخذ قرارات التعاقدات، ولكن نعطي رأينا، مثلا عند إحضار غريزمان، أو عندما كان نيمار سيعود، تحدثنا حول ما إذا كان الأمر جيدًا للفريق، هنا نحن نعطي رأينا فقط، ولكن لا نقرر التعاقد مع أي لاعب، هذا عمل الإدارة“.

كريستيانو رونالدو

وعن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، قال: ”كنت أتمنى أن يستمر كريستيانو في الدوري الإسباني، وبالتأكيد هو أعطى ميزة إضافية في التنافس بالكلاسيكو“.

بيكيه

وعن تصريحات النجم الإسباني بيكيه وانتقاده لإدارة النادي، أشار: ”بيكيه شفاف للغاية، وذكي للغاية، يقول ما يفكر فيه دون أن يقلق بشأن ما قد يؤثر عليه، وفي جميع الأوقات يكون صادقًا، ويحاول مواجهة كل شيء، إنه شخص مبهج ومضحك للغاية“.

وأردف: ”لقد فوجئت بما قاله بيكيه بعد مباراة خيتافي (انتقاد مجلس الإدارة)، هو شخص كان في هذا النادي لسنوات عديدة، ويعرف كيف يتعامل مع القضايا، بصراحة بالنسبة لي ما كنت سوف أفعل ذلك، لأننا سوف نكبر كرة الأزمة، في وقت لا يناسبنا كغرفة ملابس، ولكن بيكيه هو هكذا، يقول ما يشعر به“.

تقنية الفيديو

وأوضح: ”أنا أحب تقنية الفيديو (VAR)، وأنا أؤيد ذلك، لكن لا يزال هناك الكثير من الشكوك، لأن تقنية الفيديو لا تزال لا تستخدم بشكل جيد، هناك الكثير من الشكوك حول هذه التقنية، إذا كانت تقنية الفيديو موجودة، يجب أن لا يكون هناك شكوك، ولكن لا تزال الشكوك موجودة مع وجود الـVAR“.

وقال ميسي: ”العثور على لاعبين مثل إنييستا وتشافي مستحيل، كان لدينا وسط ملعب يستحوذ على الكرة بنسبة 90%، وعندما نخسر الكرة نستعيدها في 5 ثوان، عرفنا أن ذلك سيحدث، ولكن لدينا لاعبين وسط ملعب رائعين، لكن إنييستا وتشافي نادران، لهذا السبب كان هناك بعض التغيير، لأن كل شيء كان يمر عبرهما“.

وأوضح: ”تشافي سيعود كمدرب للبارسا عندما يحين وقته، وعندما يريد، إنه يدرب ويستعد، وفي وقت ما سيعود، سيكون مشابهًا جدًّا لما عاشه بيب غوارديولا، لدي شعور بأن مسيرته التدريبية ستكون بنفس طريقة بيب غوارديولا“.