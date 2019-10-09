ميسي: فكرت في الرحيل عن نادي برشلونة.. وهذه حقيقة رفضي التعاقد مع غريزمان

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، عن العديد من الكواليس عن حياته وأسرته، وأبرز ما يواجهه مع ناديه الإسباني، وحقيقة التقارير التي أشارت لرفضه ضم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد.

وقال ميسي في مقابلة مع إذاعة ”RAC1″، يوم الأربعاء: ”لا أحب أن يصفني الناس (Dios) أي الرب، كم هو لطيف أن يقولوا إنك تفعل أمورًا لا يفعلها البشر، ولكن من المبالغ فيه جدًا أن يقال إنك (الرب)، مثلًا أطفالي بمثل عمرهم يسمعون هذه الكلمات ويحفظونها، وهذا سيئ، أطفالي يسمونني (ليو ميسي) أو (فاموس ليو ميسي) وهذا أجمل“.

وأضاف: ”أنا شخص يحبس في داخله كثيرًا، وأنا لا أتحدث أو أخبر الناس عن مشاكلي ومخاوفي، أركز على عائلتي، وكنت أتعامل معهم دائمًا بشكل طبيعي تحت أي ظرف، أهم شيء هو التركيز دائمًا على كرة القدم، دون التفكير في كل ما يحيط بالاحتراف“.

وتابع: ”أنا محظوظ لأن تياغو – وهو الأكبر بين أطفالي – منذ أن كان بعمر 3 سنوات، كان لديه مجموعة من الأصدقاء في المدرسة، حوالي 9 أو 10 أشخاص، وهم أصدقاء حقيقيون، الآن يكتشفون من هو والد تياغو، لكنني هادئ للغاية، لأن أصدقاء تياغو يشعرون به، وهو ذكي جدًا، ويعرف كيف يميز الأشياء، الآن أصبحت ألعب ألعاب الفيديو، وبعد أن كبر تياغو، أصبحت أتصل به من أجل أن ألعب معه“.

وعن تصريحه السابق ”لا يمكنني فعل المزيد“، أوضح: ”هناك وقت تعبت فيه كثيرًا، كان هناك عدة ظروف، خاصة موسم 2013/14، عندما تم اتهامي بالتهرب الضريبي، كان الأمر صعبًا عليّ وعلى عائلتي، الناس لا يعرفون الحقيقة، يستمعون للصحافة التي ساعدت على نشر الأكاذيب، هذا كان سببًا في أن كل شيء كان صعبًا، ولحسن الحظ أطفالي كانوا صغارًا ولم يعرفوا“.

وكشف: ”في ذلك الوقت عندما تم اتهامي بالتهرب من الضرائب كنت أود الرحيل، ليس لأنني أريد ترك البارسا، ولكن كنت أريد مغادرة إسبانيا، شعرت أنني تعرضت لسوء معاملة كبيرة، ولم أكن أرغب في البقاء هنا، ولم يكن لدي عرض رسمي من أندية، لأن الجميع كانوا يعرفون فكرتي في البقاء هنا“.

وأوضح: ”على الرغم من صعوبة بداية هذا الموسم، إلا أن لدينا فريقًا يضم لاعبين رائعين، ونريد الفوز بكل شيء، نحن جميعًا نريد الفوز، ونحاول الفوز بالألقاب، وهذا ما يريده الناس، كان لدينا دائمًا مشروع رابح“.

دوري أبطال أوروبا

وأكد ميسي: ”عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين خطأنا، الريمونتادا علينا من روما وليفربول، كان هذا بسبب خطأنا نحن اللاعبين، وليس بسبب المدرب فالفيردي أو بسبب مشروع الفريق لدينا، لأنه دائمًا كان لدينا مشروع رابح في هذا الفريق“.

تجديد التعاقد

وعن تجديد تعاقده مع النادي، قال: ”فكرتي هي أن أبقى هنا دائمًا في البارسا، كان الأمر هكذا دائمًا، ولم يتغير شيء، أريد الاعتزال في برشلونة“.

وأبرز: ”أعتقد أنه لا يوجد شيء حاليًا من أجل تجديد عقدي، لست متأكدًا من ذلك، لكنني أعتقد أنه لا يزال هناك شيء، هذا ما أعرفه من والدي، كلما كانت هناك مفاوضات من أجل عقدي أبقى على الهامش، لم يكن لدينا مشاكل مع البارسا، كل شيء كان دائمًا بسيطًا جدًا“.

وأكمل: ”اليوم فكرتي وفكرة عائلتي هي أن أنهي مسيرتي هنا في البارسا، خاصة للسنوات التي كنت فيها هنا، وكيف أشعر في النادي، ثم بسبب ما هو مألوف بالنسبة لنا، لمدى معرفتنا بهذه المدينة، لأطفالي، لعدم تغيير صداقاتي، ولا أريد كسرها، لأن علي أن أعيشها على مستواي الشخصي“.

غريزمان

وعن الشائعات التي ترددت بعدم رغبته في تعاقد ناديه مع الفرنسي أنطوان غريزمان، قال: ”هذه كذبة.. إنه لاعب موهوب وسوف ينتهي به المطاف بالتأقلم معنا“.

وعن حالته البدنية؟ أجاب: ”ما زلت غير جاهز بشكل كامل، ضد إشبيلية رغم أني لعبت 90 دقيقة، إلا أنني كنت أشعر بالتعب وساقي تؤلمني، ولكن هذا الأمر طبيعي لأنني غبت لفترة ومع المزيد من الدقائق سأكون جاهزًا“.

واستطرد: ”ليس من السهل المجيء واللعب في برشلونة، الأمر يبدو سهلاً من الخارج ولكن لأي لاعب لا يعرف فلسفة برشلونة وهو صغير الأمر يكون صعبًا جدًا“.