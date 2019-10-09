عناوين الصحف الرياضية: ”الكل مع غريزمان“.. وغاريث بيل يرغب في الرحيل.. وتصريحات ميسي (صور)

شكلت وضعية الفرنسي أنطوان غريزمان في برشلونة وجيمس رودريغيز في ريال مدريد وتصريحات ليونيل ميسي عن نيمار وداني سيبايوس بشأن مغاردته ريال مدريد، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بفريق يوفنتوس الوحيد بين كبار أوروبا دون هزيمة واقتراب بيولي من تدريب ميلان وقائمة المرشحين لتدريب أولمبيك ليون.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بالنجم الكولومبي جيمس رودريغيز، الذي ظل في مدريد لمحاولة استعادة قوته البدنية وإقناع زيدان بالاعتماد عليه، وكتبت: ”استعادة جيمس“.

كما تحدثت عن منتخب إسبانيا، وكتبت: ”رودريغو هو (9) منتخب إسبانيا“، في ظل غياب أبرز المهاجمين المعروفين كوراتا ودييغو كوستا.

كما اهتمت بتصريحات داني سيبايوس، الذي قال ”في مدريد لا أستطيع الاستمتاع بكرة القدم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الفرنسي أنطوان غريزمان، وكتبت: ”الكل مع غريزمان“، مؤكدة أن إدارة برشلونة والجهاز الفني واللاعبين مستعدون لمساعدته على التأقلم.

كما تحدثت عن برشلونة الجديد، وكتبت: ”مفاتيح ثورة فالفيردي“.

الصحيفة اهتمت أيضا بأخبار ريال مدريد، وكتبت: ”غاريث بيل يرغب في الرحيل عن مدريد“.

كما تحدثت عن اختيار جيرارد بيكيه وبونماتي أفضل لاعب ولاعبة في كتالونيا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة والنجوم الشباب الصاعدين للفريق الأول، وكتبت: ”عملية المستقبل“، وتضم عدة لاعبين يشاركون من حين لآخر رفقة الفريق الأول كأنسو فاتي وكارليس بيريز وتوديبو وأريخو.

كما اهتمت بتصريحات ميسي لبرنامج تلفزيوني، حيث قال: ”كنت أعتقد أن نيمار سيذهب لريال مدريد“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن فوز منتخب إسبانيا للسيدات على جمهورية التشيك 5-1 وتصريحات المدرب الجديد لإسبانيول ”ماشين“.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد المعار لآرسنال الإنجليزي، والذي قال: ”في مدريد لا أستطيع الاستمتاع بكرة القدم“.

كما اهتمت بمفاوضات أتليتيكو مدريد مع لاعب وسطه الغاني توماس بارتي، بشأن رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 100 مليون يورو، وهو ضعف الشرط الجزائي الحالي بعد تألقه هذا الموسم.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن فريق أولمبيك ليون والمرشحين لتدريبه ضمن قائمة تضم الفرنسي لوران بلان والأرجتيني سامباولي ورودي غارسيا، وكتبت: ”إلى الصيد في ليون“.

كما تحدثت عن منتخب فرنسا وخروج كليان مبابي، وكتبت: ”مبابي ينسحب“، في إشارة لعدم الاعتماد عليه من قبل المدرب ديشان، بسبب الإصابة خلال تصفيات أمم أوروبا 2020.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إقالة جيامباولو واقتراب ستيفانو بيولي من خلافته، وكتبت: ”الأب بيولي“.

كما اهتمت بغاتوزو الذي كان مرشحًا لتدريب ميلان، وكتبت: ”غاتوزو قريب من سامبدوريا“.

كما تحدثت عن تصريح الهولندي ماتياس دي ليخت، الذي قال: ”يوفنتوس يساعدني على التطور وأن أصبح كبيرًا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس الفريق الوحيد الكبير في أوروبا دون هزيمة في منافسات الدوري ودوري الأبطال وكل المسابقات، وكتبت: ”يوفنتوس لا أحد مثلك“.

كما تحدثت عن اقتراب ستيفانو بيولي من تدريب ميلان خلفًا لجيامباولو المقال.

الصحف البريطانية

ميرور

ركزت الصحف الإنجليزية على أزمة العنصرية في الملاعب، واتفاق لاعبي منتخب إنجلترا على الانسحاب من مواجهتي التشيك أو بلغاريا حال وجود هتافات عنصرية ضد اللاعبين، وعنونت: ”سنوقف الأمر، بعد أن طفح الكيل لنجوم الأسود الثلاثة فهم جاهزون لمغادرة أرضية الميدان إن تمت الإساءة إليهم عنصريًا“.

ستار سبورت

كتبت الصحيفة في صدر صفحتها: ”سنوقف الأمر“، نجوم الأسود الثلاثة سيقومون بالتصرف إن تمت الإساءة إليهم عنصريًا.

غاريث بيل: ”سأرحل عن ريال مدريد“، الغاضب غاريث حظي بما فيه الكفاية.