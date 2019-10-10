هدف نادي برشلونة على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس أن إدارة ريال مدريد الإسباني تراقب المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن لاوتارو مارتينيز تحت أنظار ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، الذي يرى في اللاعب أفضل تعويض للفرنسي كريم بنزيما الذي يتقدم في العمر.

وتردد أن إدارة برشلونة تراقب لاوتارو مارتينيز، لتعويض لويس سواريز، كما تردد أن النجم ليونيل ميسي طلب من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع مواطنه الذي يبلغ من العمر 22 عامًا.

وتعاقد ريال مدريد مع المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، في سوق الانتقالات لاصيفي، لكن اللاعب لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، ويتردد أنه لا يحظى بثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

وقدّم لاوتارو مارتينيز أداء رائعًا في مباراة برشلونة وإنتر ميلان قبل أيام في دوري أبطال أوروبا، توجه بهدف، لكن الفوز كان من نصيب النادي الكتالوني بنتيجة 2/1.

ولاوتارو مارتينيز انضم إلى إنتر ميلان صيف العام 2018، قادمًا من راسينغ كلوب الأرجنتيني، وسجل الموسم الحالي 3 أهداف وصنع هدفًا في 9 مباريات تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

علمًا أنه يملك 12 هدفًا من إجمالي 44 مباراة مع إنتر ميلان، ويمتد عقده مع النيراتزوري حتى العام 2023.

عرش بنزيما

يشار إلى أن كريم بنزيما، البالغ من العمر 31 عامًا، هو المهاجم الأساسي في ريال مدريد من نحو 10 سنوات، وقد سجل 228 هدفًا وصنع 126 في 474 مباراة منذ انضمامه للفريق صف العام 2009 قادمًا من ليون.

وبنزيما رابع أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن، ويتقدم النادي الملكي بنقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة العاشر من الليغا.

معركة خلف الكواليس

والتنافس ريال مدريد وبرشلونة ليس الوحيد بين الفريقين الموسم الحالي، إذ قالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن عملاقي إسبانيا سيدخلان معركة شرسة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بنهاية الموسم الجاري، على واحدة من الصفقات المدوية في الميركاتو الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، الأربعاء، إلى أن الإسباني الشاب فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي، سيكون كلمة السر في المعركة الجديدة بين برشلونة وريال مدريد.

وأكدت أن اهتمام برشلونة أصبح واضحًا للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن سافر إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، إلى إيطاليا لحضور إحدى مباريات نابولي في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، لمراقبة فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عامًا، وكتابة تقرير شامل عن اللاعب، وتقديمه إلى إدارة البلوغرانا لحسم موقفه.

وتابع أبيدال مباراة نابولي وليتشي، يوم 22 سبتمبر الماضي، وحقق نابولي فوزًا عريضًا بنتيجة 4/1، خلال اللقاء الذي تابعه أبيدال من ملعب ”فيا دل ماري“، ونجح فابيان رويز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس ليتشي.

وكانت الملاحظة السلبية التي دوّنها أبيدال عن فابيان هي إصراره على الاحتفال بالهدف أمام جماهير ليتشي بشكل مستفز، ما دفع حكم المباراة إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب.

ويرغب برشلونة في تجديد دماء خط وسط الفريق، مع تقدّم الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال والإسباني بوسكيتس في العمر، وسيكون فابيان أحد العناصر المهمة لدعم الفريق في المواسم المقبلة.

وانتقل فابيان إلى نابولي من ريال بيتيس الإسباني في صيف العام الماضي مقابل 20 مليون يورو، وارتفعت قيمته التسويقية حاليًا إلى 50 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع “ transfermarkt“.