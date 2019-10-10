ضربة لتوتنهام.. كريستيان إريكسن يغير خطته بشأن الانتقال إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي، يريد تأجيل عملية انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

ويتردد أن ريال مدريد قد يتعاقد مع إريكسن في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، يناير 2020، مقابل 30 مليون يورو، لكن موقع ”كالتشيو ميركاتو“ كشف عن خطة اللاعب.

وأوضح الموقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، اليوم الخميس، أن إريكسن، يفضّل الانتقال إلى ريال مدريد، مجانًا، بعد نهاية الموسم، وهو ما يتيح له فرصة الحصول على راتب أفضل في ناديه الجديد.

وينتهي عقد اللاعب إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ما سيتيح له الرحيل مجانًا حينها، لكن إدارة توتنهام تفضل بيع اللاعب شتاءً للحصول على الأموال، وتجنب رحيله المجاني.

وارتبط إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، خاصة بعد فشل النادي الملكي في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد، لكن مبالغة إدارة توتنهام في الطلبات المالية حال دون إتمام الصفقة.

وانتقل كريستيان إريكسن إلى توتنهام صيف العام 2013، بعدما أمضى 3 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأول بنادي أياكس أمستردام الهولندي، وشارك إريكسن في 11 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، سجل فيها هدفًا وصنع آخر، علمًا بأن اللاعب الدنماركي شارك مع النادي الإنجليزي في 28 مباراة، سجل فيها 67 هدفًا وصنع 87.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن، ويتقدم النادي الملكي بنقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة العاشر من الليغا.

أزمة لا تنتهي

في سياق متصل قال غاريث بيل مهاجم ريال مدريد إن غضبه تجاه معاملته وتكهنات وسائل الإعلام بشأن مستقبله مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لم تشتت انتباهه عن تقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب.

ودخل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زين الدين زيدان الذي عبر عن رغبته برحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانغسو سونينغ الصيني في يوليو /تموز.

وشق بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم في صعود ريال مدريد لصدارة الدوري وأحرز هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن سانتياغو برنابيو.

وأبلغ بيل الصحفيين قبل مباراة ويلز في سلوفاكيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020، اليوم الخميس،:“نلعب بمشاعر عديدة والغضب من بينها لكنني أحاول لعب كرة القدم والاستمتاع بها بقدر الإمكان وتقديم أفضل ما لديّ“.

وأضاف:“عندما أنزل إلى أرض الملعب أقدم مئة في المئة مما لدي لمساعدة الفريق… أحب اللعب مع ويلز، لا يوجد ما يؤثر على تفكيري“.

وأشار رايان غيغز مدرب ويلز إلى تحسن وضع بيل في ريال مدريد.

وقال:“الأمر كان مربكًا لأنه كان قريبًا للغاية من الرحيل، الأمور تتغير سريعًا في كرة القدم والآن يشارك ويشعر بالحب وهو سعيد، وأتوقع أن يواصل ما يفعله مع ريال“.

وشارك بيل في 7 مباريات مع ريال مدريد الموسم الحالي، بواقع 6 مباريات في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا، وسجل اللاعب الويلزي هدفين وصنع هدفين في 597 دقيقة.

وسينتقل اللاعبون للمشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة اللعب الدولي، قبل أن يعودوا للعب الجولة التاسعة، إذ يلعب ريال مدريد مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني، ثم غالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر.