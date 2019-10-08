ميسي: كنت أخشى تعاقد ريال مدريد مع نيمار

نشرت قناة ”RAC1″ الإسبانية مقتطفات من حوارها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ستذيعه الأربعاء ضمن برنامج يحمل اسم “ ميسي 10 “ تحدث خلاله عن عدة قضايا وأبرزها صفقة نيمار الفاشلة في الصيف الماضي وخوفه من إمكانية توقيعه لريال مدريد.

وقال ميسي حول نيمار: ”في فترة وخلال هذا الميركاتو وبصدق اعتقدت أنه إن لم يأت لبرشلونة سيذهب لريال مدريد، لأنه كان يرغب في الرحيل عن باريس وقال ذلك وكان يرغب في تغيير الأجواء واعتقدت أن فلورنتينو بيريز وريال مدريد سيفعلون شيئًا ما لخطفه“.

وكان النجم الأرجنتيني من أشد المطالبين بعودة نيمار لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وتربطه معه علاقة جيدة برفقة صديقه الأوروغوياني لويس سواريز.

واتهم ميسي سابقًا إدارة برشلونة بكونها لم تفعل كل شيء من أجل إعادة نيمار لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم كونه أكد أن سوق الانتقالات تخضع للفرق التي تملك حقوق اللاعب.

وحاول برشلونة إعادة نيمار لكن عدم وجود سيولة مالية وعدم موافقة عدة لاعبين من صفوفه على اقتراح الرحيل لباريس سان جرمان ضمن الصفقة أدى لفشلها.

كما تحدثت النجم الأرجنتيني عن الفرنسي عثمان ديمبيلي زميله في برشلونة ودافع عنه بشأن قضية الطرد خلال لقاء إشبيلية وقال: ”من الصعب على ديمبيلي أن يقول ذلك “ أنت سيء “ لأنه من الصعب عليه أن يركب جملًا ويتكلم بوضوح، أردت أن أقول ذلك للحكم وبعد أن دعمني بما قاله في مؤتمر صحفي، لكن هذا صحيح لقد فوجئنا أنه فهم ذلك بوضوح شديد لأنه في الحقيقة ديمبيلي يواجه صعوبة في التحدث بالإسبانية حتى الآن على الرغم من أنه يحاول أن يفهم كل شيء ويجعل نفسه يفهم كل شيء“.

وأضاف قائد برشلونة: ”من الصعب للغاية أن يكون ماتيو لاهوز قد فهمه بوضوح تام لذلك سارت الأمور بهذه الطريقة“.

وأظهرت لقطات تلفزيونية النجم الأرجنتيني يحاول توضيح موقف زميله الفرنسي للحكم ماتيو لاهوز وأكد له أنه لا يعرف الإسبانية جيدًا ولا يتحدث بها بوضوح.

ويحاول برشلونة الطعن في طرد ديمبيلي بنفس السبب لتجنب معاقبته بلقاءين حتى لا يغيب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

كما يواجه برشلونة إمكانية فقدان مدافعه جيرارد بيكيه الذي حصل على بطاقة صفراء خامسة لكن عدة تقارير إعلامية تحدثت عن تعمده ذلك ليغيب عن لقاء إيبار ويكون حاضرًا في الكلاسيكو.

وفي حال أثبت الاتحاد الإسباني لكرة القدم على بيكيه تعمده الحصول على بطاقة صفراء سيغيب بدوره للقاءين ولن يكون حاضرًا في الكلاسيكو.