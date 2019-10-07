النحل يهاجم داني ألفيس خلال مباراة في الدوري البرازيلي (فيديو)

هاجمت أسراب من النحل النجم داني ألفيس، الظهير الأيمن لفريق ساوباولو البرازيلي الحالي، ونجم برشلونة السابق، خلال مباراة فريقه أمام فورتاليزا، والتي انتهت لصالح الأول بهدفين لهدف بالدوري البرازيلي.

وتواجدت مجموعة كبيرة من النحل على أعلى الراية الركنية، وهو ما جعلها تهاجم داني ألفيس عند تنفيذه لضربة ركنية، وهو ما أصابه في أسفل رأسه.

وكشفت صحيفة ”غلوبو سبورت“ البرازيلية، أن ألفيس اشتكى لحكم المباراة، وهو ما استدعى إيقاف اللقاء، لفترة، لحين إخراج خلية النحل بعيدًا عن الملاعب؛ تجنبًا لإصابة أي لاعب آخر.

JACKSON: O HERÓI! O jogo entre São Paulo e Fortaleza foi paralisado por conta de um ENXAME DE VESPAS. Dani Alves chegou a ser picado e o jogo só voltou porque o zagueiro mostrou coragem e tirou os bichos do campo. Que momento! ???? pic.twitter.com/4paVuq5Lqr — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) October 5, 2019

وأوضحت أن لاعب فريق فورتاليزا يدعى ”جاكسون“، وضع القميص على وجهه خوفًا من هجوم النحل، من أجل تحريك الرايه الركنية من موقعها، وإبعادها بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

وانتقل داني ألفيس في الانتقالات الصيفية الماضية إلى ساوباولو قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، وتحديدًا عقب التتويج بكوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي.

يذكر أن داني ألفيس قد سبق له اللعب لصفوف ناديي إشبيلية وبرشلونة الإسبانيين، ونادي يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعد الظهير البرازيلي أكثر لاعبي العالم في التاريخ تتويجًا بالبطولات برصيد 38 بطولة، متفوقًا على مواطنه ولاعب سان جيرمان السابق ماكسويل الوصيف برصيد 37 بطولة.

وكان ألفيس متساويًا مع مواطنه برصيد 37 بطولة لكل منهما، قبل أن يحرز بطولة كأس فرنسا مع فريقه السابق باريس سان جيرمان وينفرد بالصدارة.

ونجح داني ألفيس في حصد 3 بطولات محلية مع باريس سان جيرمان، الموسم الماضي، الدوري والكأس وكأس الرابطة الفرنسية.

وحصد ألفيس 28 بطولة في إسبانيا عندما كان لاعبًا لبرشلونة، و4 في فرنسا مع سان جيرمان، و3 مع منتخب البرازيل و2 في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وبطولة مع منتخب البرازيل للشباب.

وجاء بعد ألفيس وماكسويل الأسطورة المصري حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق برصيد (36 بطولة)، بالتساوي مع حارس المرمى الأوكراني أولكسندر شوفكوفسكي لاعب دينامو كييف.