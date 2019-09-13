داني ألفيس: رفضت عرضين من برشلونة ويوفنتوس

كشف المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس، المنضم إلى ساو باولو، أنه رفض عرضين من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفي.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن ألفيس قوله: ”أُتيحت لي فرصة العودة إلى يوفنتوس وبرشلونة في الصيف الماضي، لكن ساو باولو هو الفريق الوحيد الذي آمن بي، ومنحني عقدًا حتى العام 2022“.

وأضاف المدافع البرازيلي ”معظم الأندية الأخرى لم تقدم لي ذلك العرض، لأنهم لم يؤمنوا بي ويعتقدون أنني قاربت على الانتهاء“.

وأردف ”ما كنت أريده هو الحصول على الاستقرار، كي أقاتل حتى كأس العالم 2022. كانت هذه هي نقطة البداية لي للتحدي المقبل“.

ويبلغ ألفيس من العمر 36 عامًا، واختير مؤخرًا أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا 2019، التي فاز فيها منتخب البرازيل.

وأكمل ألفيس ”قلت منذ أن بدأت مسيرتي الاحترافية أنا حر، أقرر متى أخوض أي تجربة ومتى أتوقف عنها“.

وواصل ألفيس الذي لعب لبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وإشبيلية ”أنا لا أتخذ قرارات بشكل مفاجئ بشأن الفريق الذي سألعب له، ولكن أدرس ماذا سيعطيني هذا الفريق؟ كيف سيجعلني شخصًا أفضل؟ كيف سيحولني إلى لاعب أكثر احترافية؟“.

واختتم ”عندما انضممت إلى البرازيل قبل كوبا أمريكا أخبرت وكيل أعمالي أنني لا أريد معرفة أي شيء عن سوق الانتقالات، لأنني كنت في حاجة لتقديم أداء جيد بالبطولة وهنا ستفتح أمامي العديد من الأبواب، بعد أن يرى الجميع جودتي في الملعب“.

وبدأ ألفيس حياته المهنية في نادي باهيا، ثم انتقل إلى إشبيلية الإسباني، ثم برشلونة، ثم يوفنتوس فباريس سان جيرمان، وحصد الظهير الأيمن 40 بطولة كلاعب محترف بعدما رفع كأس كوبا أمريكا في سماء ريو دي جانيرو يوليو الماضي.