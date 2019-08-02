بعد توقيعه لنادي ساو باولو.. داني ألفيس الأعلى أجرًا في البرازيل

بات داني ألفيس اللاعب الأعلى أجرًا في البلاد، بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ساو باولو البرازيلي لمدة ثلاث سنوات.

وعاد ظهير أيمن برشلونة ويوفنتوس السابق البالغ عمره 36 عامًا إلى بلاده بعد رفضه العديد من العروض الأوروبية التي لا تناسب رغباته.

ولم تلبِ العروض الأوروبية رغبة أكثر لاعب تتويجًا بالألقاب في العالم، برصيد 41 لقبًا بين الأندية والمنتخب البرازيلي.

لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أشارت إلى أن داني ألفيس وافق على العرض البرازيلي؛ لأنه سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في البلاد حيث سيحصل على 4.2 مليون يورو.

ويتفوق عقد داني ألفيس على لاعبين برازيليين في الدوري المحلي مثل المهاجم جابرييل باربوسا ”غابيغول“مع (فلامنغو)، ودودو (بالميراس)، ودييغو تارديلي (غيلد)، وفريد (كروزيرو)، بينما تأتي صفقة ديفيد لويس من أتلتيكو مدريد إلى فلامنغو بين أفضل عشرة لاعبين في الدوري.

وقاد ألفيس، الذي خاض 115 مباراة مع البرازيل، منتخب بلاده إلى لقب كوبا أمريكا على أرضها وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.