رسميًّا.. داني ألفيس يوقع لنادي ساو باولو (فيديو وصور)

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، الجمعة، رسميًّا، تعاقده مع المدافع المخضرم داني ألفيس.

وقال ساو باولو، في حسابه على موقع ”تويتر“: إنه تعاقد مع ألفيس، اللاعب الأكثر نجاحًا في تاريخ كرة القدم، بعقد يمتد حتى العام 2022.

وأضاف النادي البرازيلي ”هذا غير واقعي، لكنه هنا في نادي القلب، مرحبًا يا دانييل ألفيس، اللاعب الأكثر نجاحًا في تاريخ كرة القدم، يعود إلى البرازيل وسيدافع الآن عن ساو باولو، وقع عقدًا حتى ديسمبر 2022، وسيرتدي القنيص رقم 10“.

وواصل ”داني ألفيس أحد اللاعبين الرائعين في العالم ومعترف به لكفاءته المهنية الهائلة وتصميمه الشرس وعطشه اللانهائي للفوز بالألقاب والانتصارات. هو أيضًا مواطن منخرط اجتماعيًا“.

وحصد الظهير الأيمن 40 بطولة كلاعب محترف بعدما رفع كأس كوبا أمريكا في سماء ريو دي جانيرو الشهر الماضي.

ويبلغ ألفيس من العمر 36 عامًا، واختير مؤخرًا أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا 2019، التي فاز فيها منتخب البرازيل.

وبدأ ألفيس حياته المهنية في نادي باهيا، ثم انتقل إلى إشبيلية الإسباني، ثم برشلونة، قم يوفنتوس فباريس سان جيرمان.

???????????? O meu craque veste a 10! É isso: @DaniAlvesD2 é o novo camisa 10 do Tricolor. Corre para comprar a sua, personalizada com o nome e o número dele: https://t.co/FqSdXLRPMh#DaniEstáAqui pic.twitter.com/MvM15DlIj8 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 2, 2019