نادي برشلونة يعلن إقالة فيكتور فالديز من قيادة فريق الشباب

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، رسميًا عن إقالة فيكتور فالديز المدير الفني لفريق الشباب؛ على خلفية مناقشات قوية دارت بينه وبين باتريك كلويفرت، مدير أكاديمية لا ماسيا.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن برشلونة قرر إقالة فيكتور فالديز من منصبه، بجانب تعيين فرانك أتريغا مدربًا لفريق الشباب بدلًا منه.

وكان فيكتور فالديز قد وصل إلى جدران برشلونة هذا الصيف، وعاش تجربته الأولى كمدرب مع فريق الشباب، إلا أنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع الأمانة الفنية لنادي برشلونة، بعدما زادت حدة التوتر بينهما.

???? OFICIAL | VICTOR VALDÉS, destituido como entrenador del juvenil del BARÇA. pic.twitter.com/iZGDi7FCTu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 7, 2019

برشلونة تحت قيادة فيكتور فالديز، خسر مباراتين أمام بروسيا دورتموند وإنتر ميلان في منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب.

وشهدت فترة تولي فالديز لتدريب فريق الشباب مشاكل عديدة، على رأسها خلافه مع باتريك كلويفرت مدير مدرسة الشباب في النادي.

وتعرض الفريق لعدة هزائم في تلك الفترة، ولم تكن النتائج على أفضل ما يرام أيضًا مما عجل بنهاية مشوار حارس مرمى الجيل الذهبي للبلوغرانا.

يذكر أن أحد أهم الانتقادات التي تلقاها فالديز في فترة تدريبه لشباب برشلونة هو استخدامه لطريقة ٤-٤-٢ بدلًا من ٤-٣-٣ التي تعتمد عليها كل فئات الأعمار في النادي.

وحقق فيكتور بطولة ​الدوري الإسباني​ 6 مرات مع برشلونة، كما توج ببطولة دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، وفاز ببطولة كأس ملك إسبانيا في مناسبتين، هذا بالإضافة إلى تتويجه ببطولة كأس السوبر الإسباني 6 مرات وكأس العالم للأندية مرتين.

فالديز يتمتع برؤية فنية مميزة في عالم كرة القدم، ويتكهن البعض بأنه سيكون مدربًا كبيرًا مستقبلًا، وهو ما دعا تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة السابق، إلى القول بأنه سيعتمد عليه في فريقه الفني إذا تولى مهمة قيادة الفريق الكتالوني يومًا ما.

وكان قد وجه فالديز رسالة لاذعة، هذا الأسبوع، إلى إدارة النادي واحتج على عدم استخدام ملعب يوهان كرويف واستخدامه فقط لاستضافة مباريات الفريق الرديف والفريق النسائي، وقال في تصريحاته آنذاك: ”عندما وصلت هنا في يومي الأول ظننت أن هذا سيكون منزلنا، ولكن سأواصل صراعي حول هذا“.