مباراة برشلونة وإشبيلية.. هل تعمد بيكيه الحصول على بطاقة صفراء وكيف وضع البلوغرانا في مأزق؟

استعاد نادي برشلونة بعضًا من الثقة الضائعة، بعد فوزه الكبير على إشبيلية برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب ”كامب نو“ في المرحلة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

ويعود الفضل في انتصار برشلونة الكبير إلى الثلاثية المدمرة التي أحرزها خلال 8 دقائق فقط من الدقيقة 27 إلى 35 عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والفرنسي عثمان ديمبلي، قبل أن يختتم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرباعية في الدقيقة 78 من اللقاء.

خدعة بيكيه

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة احتل بها المركز الثاني في المسابقة، بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب الصدارة، ونقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، في حين تراجع إشبيلية إلى المركز السادس برصيد 13 نقطة، بعد أن كان متساويًا مع البلوغرانا قبل الهزيمة الثقيلة أمس.

ورصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية ما وصفته بأنه تعمد من جانب قائد برشلونة جيرارد بيكيه الحصول على بطاقة صفراء في مباراة أمس، كي يغيب عن مباراة إيبار يوم 19 أكتوبر للإيقاف، ويشارك في مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر في ملعب ”كامب نو“.

وقالت ”ماركا“، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن بيكيه تعمد ركل الكرة في المدرجات وهي خارج حدود الملعب في الدقيقة 85 من المباراة، ما أجبر الحكم ميغيل أنطونيو لاهوز على إشهار البطاقة الصفراء في وجهه، لتكون تلك البطاقة هي الخامسة لبيكيه في مشوار الليغا هذا الموسم، ويغيب على إثرها عن مباراة إيبار.

أزمة لقاء إيبار

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ربما يواجه أزمة كبيرة بعد إيقاف بيكيه عن مباراة إيبار، كون زميله المدافع رونالد أراخو تعرض لبطاقة حمراء في الدقيقة 87، كما أن مشاركة المدافعين الآخرين توديبو وصامويل أومتيتي في لقاء إيبار ستكون موضع شك كبير، كونهما يعانيان من الإصابة.

وأصبح ديمبلي مهددًا بالغياب عن الكلاسيكو بعد طرده خلال لقاء فريقه ضد إشبيلية.

وتلقى الدولي الفرنسي البطاقة الحمراء بعد طرد زميله المدافع الشاب رونالد أراخو، حيث اقترب من الحكم وتلفظ بكلمات أدت لطرده.

تهديد ديمبلي

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن حكم اللقاء ماتيو لاهوز دوّن في ملاحظاته أن الجناح الفرنسي قال له: ”أنت سيئ.. أنت سيئ جدًا“، كما قام بحركات بيده على مقربة منه.

وبحسب المادة 117 من قانون العقوبات للاتحاد الإسباني فإن توجيه كلمات وحركات للحكم يعاقب عليه من لقاءين لثلاثة، وهو ما يعني أن الجناح الفرنسي لن يغيب فقط عن لقاء إيبار المقبل، بل يمتد غيابه للكلاسيكو أمام ريال مدريد.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن الحكم ماتيو لاهوز استفز أيضًا المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز خلال اللقاء، حيث قال له ”لا تخدعني“، لكن مهاجم برشلونة لم يرد على الحكم وتجنب الحصول على بطاقة صفراء ثانية كادت تؤدي إلى طرده.

ووزع ماتيو لاهوز خلال اللقاء 10 بطاقات، منها طردان في حق لاعبين من برشلونة.

وحصل كل من بوسكيتس وسيميدو وسواريز وبيكيه وعثمان ديمبيلي على بطاقات صفراء قبل أن يطرد أراخو وبعده ديمبلي، وجاءت أغلب البطاقات بسبب احتجاجات لاعبي برشلونة على الحكم رغم الفوز الكبير.

وسيضطر برشلونة للانتظار لمعرفة القرار الأخير بشأن الدولي الفرنسي سواء بالإيقاف أو الاكتفاء بالغرامة المالية، وفي حال كانت الإيقاف لأكثر من مباراة فمن المحتمل أن يطعن النادي الكتالوني في القرار.