عناوين الصحف الرياضية: ”زيدان يجد بوغبا الخاص به“.. وفوز برشلونة على إشبيلية.. ونتائج كارثية لفرق مانشستر (صور)

شكل فوز نادي برشلونة الكبير على إشبيلية، وفوز يوفنتوس في لقاء القمة في إيطاليا على إنتر ميلان، وهزيمة قطبي مدينة مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الرئيسية للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بفوز الإسباني مارك ماركيز ببطولة العالم للموتوجيبي، وفوز سانت إيتيان في ديربي فرنسا أمام أولمبيك ليون.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على المتسابق الإسباني مارك ماركيز الفائز بسباق تايلاند، والذي حقق فوزه التاسع هذا الموسم ولقب بطولة العالم وهو الثامن له في مسيرته.

كما اهتمت بفوز برشلونة على إشبيلية وصعوده للمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف ريال مدريد.

وارتقى برشلونة بفضل هذا الفوز للمركز الثاني متقدما على أتلتيكو مدريد برصيد 16 نقطة ويتأخر بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي سيستقبله خلال ثلاثة أسابيع في كامب نو.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 15 نقطة عقب تعادله بدون أهداف على ملعب ريال بلد الوليد.

الصحيفة تحدثت عن تألق الشاب فيدي فالفيردي رفقة ريال مدريد، وكتبت: ”زيدان وجد بوغبا الخاص به“.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد سلبيا أمام بلد الوليد وفقدانه لنقطتين، وكتبت: ”الثلاثي دون لحن“.

سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة الكبير على إشبيلية 4-0 وارتقائه لوصافة ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى خلف غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق نقطتين، وكتبت: ”الكثير من البارود“.

كما تحدثت عن قرار الجمعية العمومية لبرشلونة برفض التصويت الإلكتروني.

الصحيفة تحدثت عن الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مانشستر سيتي يخسر وليفربول يهرب“.

كما اهتمت بفوز الإسباني مارك ماركيز بلقب بطولة العالم للموتوجيبي للمرة الثامنة في مسيرته.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بفوز الإسباني مارك ماركيز بلقبه العالمي الثامن في كل الفئات في سباقات الموتوجيبي بعد فوزه في سباق تايلاند، وكتبت: ”الثامنة الرائعة“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على إشبيلية 4-0 وإفساد الحكم ماتيو لاهوز فرحة الفوز بطرده للاعبين من برشلونة، الذي أكمل اللقاء بتسعة لاعبين.

آس

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني مارك ماركيز ببطولة العالم في الموتوجيبي بعد فوزه بسباق تايلاند وهو اللقب الثاني في مسيرته في كل الفئات.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على إشبيلية 4-0 في الدوري الإسباني وصعوده للمركز الثاني خلف ريال مدريد، وكتبت: ”إشبيلية يضيع وبرشلونة يمر“.

كما اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد السلبي أمام بلد الوليد مؤكدة أن ثلاثي هجومه لم يسجل أهداف كما كان متوقعا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هزيمة قطبي مانشستر، حيث خسر مانشستر سيتي في ملعبه أمام وولفرهامبتون وخسر مانشستر يوناتيد أمام نيوكاسل، وكتبت: ”فرق مانشستر تعاني من نتائج كارثية.. وليفربول يربح المزيد من النقاط ويونايتد يواصل مسلسل الرعب“.

كما تحدثت عن فارق الـ8 نقاط بين مانشستر سيتي وليفربول وفارق نقطتين بين مانشستر يونايتد ومراكز الهبوط.

ميرور

تحدثت الصحيفة عن نتائج فرق مانشستر الكارثية في الفترة الأخيرة، قائلة: ”مانشستر الملعونون“.

كا أبرزت تصريحات بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي: ”كان يومًا سيئاً.. نحن مبتعدون كثيرًا“.

فيما قال أولي سولشاير، مدرب يونايتد: ”أنا أسف.. الأمر سيكون صعب للوصول لسداسي القمة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على ديربي سانت إيتيان وأولمبيك ليون، والذي انتهى لصالح سانتيان 1-0 بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، وكتبت: ”بطارية بويل“، في إشارة للمدرب الجديد للفريق كلود بويل الذي تولى المنصب قبل 48 ساعة من اللقاء.

كما تحدثت عن فوز مارك ماركيز بلقب بطولة العالم للموتوجيبي وتأهل منتخب فرنسا للرغبي لربع نهائي كأس العالم.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على إنتر ميلان في لقاء قمة الدوري الإيطالي، وهي الخسارة الأولى للإنتر، وكتبت: ”ساري في السلطة“، بعدما تصدر فريقه الدوري.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل نابولي وروما ولاتسيو خلال الجولة وفقدوا كلهم نقطا مهمة في صراع التنافس على المراكز الأولى.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس في لقاء القمة على إنتر ميلانو 2-1 وتصدره لترتيب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس يا له من درس لكونتي“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات الأحد في الدوري الإيطالي.