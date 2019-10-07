تقييم لاعبي برشلونة بعد الفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

أحرز ليونيل ميسي هدفه الأول هذا الموسم ليقود برشلونة لفوز سهل 4-صفر على إشبيلية، أمس الأحد، والتقدم إلى المركز الثاني خلف ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكنه أنهى المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد عثمان ديمبلي ورونالد أراخو في مباراته الأولى.

وارتقى برشلونة بفضل هذا الفوز للمركز الثاني متقدمًا على أتلتيكو مدريد برصيد 16 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي سيستقبله خلال ثلاثة أسابيع في كامب نو.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 15 نقطة عقب تعادله من دون أهداف على ملعب ريال بلد الوليد.

وكان الفريق الكتالوني محظوظًا في البداية بعد إخفاق إشبيلية بقيادة المدرب يولن لوبتيجي في استغلال عدة فرص خلال بدايته الرائعة، فيما كان برشلونة فعالًا وأحرز ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق في الشوط الأول.

ومنح لويس سواريز التقدم لحامل اللقب بضربة خلفية مذهلة في الدقيقة 27، وبعد ذلك بخمس دقائق لمس التشيلي أرتورو فيدال الكرة ليحول تسديدة البرازيلي أرتور ميلو إلى الشباك.

وجعل ديمبلي، الذي شارك في التشكيلة الأساسية على حساب أنطوان غريزمان المنضم لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو (131.76 مليون دولار)، النتيجة 3-صفر في الدقيقة 35 بعد مجهود فردي مذهل.

وهز ميسي، قائد برشلونة، الشباك من ركلة حرة قبل 12 دقيقة من النهاية ليفتتح رصيده في موسم ابتلي فيه بالإصابات، لكن النهاية كانت مريرة لفريق المدرب إرنستو فالفيردي.

وشارك المدافع أراخو القادم من أوروغواي بدلًا من جان-كلير توبيدو المصاب لكنه ترك الملعب بعد 14 دقيقة بسبب طرده عقب تدخل متهور ضد خافيير هرنانديز، فيما طُرد ديمبلي لاعتراضه على القرار.

وقال أراخو في تصريحات نشرتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”الظهور الأول مع الفريق الأول هو حلم بالنسبة لي، كان عليّ الاستمتاع بذلك“.

وأضاف: ”الطرد؟ لا أرى أنني أستحق ذلك، كان الصدام كتفًا بكتف! وبعد ذلك سقط، ولكن قرار الحكم لن يقضي على فرحتي بمشاركتي لأول مرة مع الفريق“.

* انتصار مستحق

ويرى فيدال صاحب الهدف الثاني أن فريقه استحق الفوز بهذا العدد الوافر من الأهداف.

وقال للصحفيين: ”كنا الطرف الأفضل طوال الوقت لأننا وضعناهم دائمًا تحت ضغط ونستحق الفوز بجدارة. واجهنا فريقًا يلعب جيدًا عندما يمتلك الكرة وكذلك على الأجناب لكنا هيمنا عليهم تمامًا“.

وشهدت آخر زيارة للمدرب لوبتيجي لكامب نو هزيمة مؤلمة عندما كان مدربًا لريال مدريد الذي خسر 5-1 في آخر مباراة يقود فيها الفريق قبل إقالته، ومباراة اليوم كانت تجربة قاسية أيضًا للمدرب السابق لإسبانيا.

وصنع فريقه إشبيلية ثلاث فرص واضحة للتقدم في كامب نو لكنها ضاعت جميعها حيث تصدى مارك-أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة، لمحاولة المهاجم الهولندي لوك دي يونغ وكذلك لاعب الوسط البرازيلي فرناندو أهدر فرصة أيضًا.

وسنحت فرصة أخرى لغير المحظوظ دي يونغ لتقليص الفارق لفريقه مع بداية الشوط الثاني لكنها ارتدت من القائم لتكون واحدة بين 16 محاولة لفريق لوبتيجي الذي سدد أربع مرات فقط نحو المرمى مقابل 15 لبرشلونة بينها ثمانية نحو المرمى.

وقال فرناندو، لاعب إشبيلية: ”بدأنا المباراة بشكل رائع للغاية لكن بمجرد تأخرنا في النتيجة بات الأمر صعبًا. سنحت لنا عدة فرص للتسجيل لكن عندما تغفل ثانية واحدة في كامب نو ستتعرض للعقاب“.

وقدمت عدة صحف إسبانية تقييمًا للاعبي برشلونة بالدرجات من 10، عقب نهاية اللقاء، جاء على النحو التالي:

تير شتيغن: 8

روبيرتو: 7.6

توديبو: 7

بيكيه: 7.5

سيميدو: 8.2

فيدال: 8.3

دي يونغ: 8.2

أرتور ميلو: 7.5

ليونيل ميسي: 10

لويس سواريز: 8.2

ديمبلي: 6.8

راكيتيتش: 6.1

رونالد أراوخو: 5.2

بوسكيتس: 6.6

تقييم اللاعبين من صحيفة ”La Vanguardia“:

تقييم اللاعبين من صحيفة ”AS“:

تقييم اللاعبين من صحيفة ”SPORT“:

تقييم اللاعبين من صحيفة ”موندو ديبورتيفو“: