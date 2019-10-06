ليونيل ميسي بات أول لاعب يسجل في 16 موسمًا متتالية بالدوري الإسباني

كتب ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة التاريخي سطرًا جديدًا في تاريخ النادي الكتالوني بهدفه في مرمى اشبيلية يوم الأحد بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 16 موسمًا متتاليًا في الدوري الإسباني خلال القرن الحالي.

وقالت شركة OPTA للأرقام الإحصائية الخاصة بالليغا إن ميسي بات أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل في 16 موسما متتاليا في المسابقة.

وأحرز ميسي البالغ عمره 32 عامًا أول أهدافه هذا الموسم عندما أرسل تسديدة من ركلة حرة رائعة في مرمى حارس اشبيلية ليسجل الهدف الرابع للنادي الكتالوني في فوزه الكبير.

وصعد برشلونة للمركز الثاني في الليغا برصيد 16 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر بعد ثماني مباريات في المسابقة.

كما أن هذا الهدف هو رقم مئة لميسي من خارج منطقة الجزاء مع برشلونة في كافة المسابقات بينها 43 هدفًا من ركلة حرة مباشرة.

وعانى قائد الأرجنتين من حدث نادر في مسيرته الاحترافية، حيث أكمل 133 يومًا من الصيام عن هز شباك منافسيه مع العملاق الكتالوني قبل هدفه في مرمى اشبيلية.

وعانى ميسي من إصابة في فترة الإعداد للموسم الحالي، وغاب عن انطلاقة الليغا مع برشلونة، لذا ظل بعيدًا عن تسجيل الأهداف، وكانت المباراة الوحيدة التي أكملها هي الأخيرة لفريقه خلال الفوز 2-1 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، بعدما تكفل لويس سواريز بتسجيل الثنائية.

وكان آخر هدف لميسي مع برشلونة في نهائي كأس الملك بالموسم الماضي، عندما خسروا أمام فالنسيا بتاريخ 25 مايو/أيار الماضي، أما آخر هدف رسمي له بشكل عام، فكان يوم 20 يونيو/حزيران مع الأرجنتين في مرمى باراغواي في دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وأشارت الشركة الإحصائية أيضًا إلى أن مباراة الليلة شهدت الهدف رقم 300 للفريق تحت قيادة إرنستو فالفيردي في كافة المسابقات:

الهدف الأول: ليونيل ميسي ضد ريال مدريد أغسطس/آب 2017

المئة: ليونيل ميسي ضد أتلتيكو مدريد مارس/آذار 2018

200: عثمان ديمبلي ضد إسبانيول ديسمبر/كانون الأول 2018

300: عثمان ديمبلي ضد إشبيلية أكتوبر/تشرين الأول 2019